Na dodelijk ongeval en brand bij broer riskeert flakkagebruiker nu celstraf voor verwonden agenten: “Mijn excuses”

Kort na zijn veroordeling tot zes jaar cel voor de brandstichting in het huis van z’n broer in Houthulst riskeert flakkagebruiker Kenneth K. (32) een bijkomende celstraf voor het verwonden van agenten. Eerder dit jaar werd hij veroordeeld voor het doodrijden van fietser Herman Tanghe (62) in Esen.

Er lijkt geen einde te komen aan de vervolgingen van Kenneth K. (32), de flakkagebruiker uit Houthulst die op 2 september 2023 onder invloed een zwaar ongeval veroorzaakte in Esen waarbij fietser Herman Tanghe (62) het leven liet. Voor die feiten werd hij afgelopen voorjaar veroordeeld tot de maximumstraf in de politierechtbank van Veurne. Het weerhield hem niet van enkele weken later het huis van zijn broer in Houthulst in brand te steken, waarvoor hij op 17 oktober een effectieve celstraf van zes jaar kreeg. Maandagmorgen verscheen hij opnieuw in de correctionele rechtbank in Ieper. De procureur vorderde een bijkomende effectieve celstraf van een jaar en een effectieve boete voor twee gevallen van ongewapende weerspannigheid en smaad waarbij politieagenten gewond raakten.

Agressie

De eerste feiten gebeurden op 21 mei 2023 bij een controle van het voertuig van K. door de politie naar aanleiding van “raar rijgedrag”. Hij wordt ervan verdacht weg te zijn gereden van de controle, waarna het op de oprit van zijn woning kwam tot “verbale agressie” en “duw- en trekwerk” tegenover de politiediensten die hem staande probeerden te houden. “De politie deed een poging om hem te kalmeren”, aldus de openbare aanklager. “Twee agenten zijn werkonbekwaam geweest.”

Binnendringen bij buren

De volgende feiten speelden zich af op 9 juni 2023. Toen beschadigde K. een raam om binnen te dringen in de woning van zijn buren. Toen de politie hem naar de cel wou brengen, kwam het opnieuw tot een incident. “Daarbij raakten twee agenten gewond en een van hen was werkonbekwaam.”

Een aantal politieagenten stelden zich burgerlijke partij en vorderden een schadevergoeding in de rechtbank, maar de advocate van K. kon zich niet vinden in het bedrag. “Een morele schadevergoeding van 1.250 euro per hoofd, dat is wel zeer hoog”, stelde zij. De feiten zelf werden niet betwist. “Wat de politiecontrole betreft: het was mijn cliënt pas opgevallen toen hij parkeerde op zijn oprit. Hij was gefrustreerd, want hij was kort voordien al eens gecontroleerd en was toen drugs- en alcoholvrij. ‘En toch valt de politie mij nog lastig, heel de wereld is tegen mij, ik ben nu zo goed bezig.’ Dat was zijn gevoel op dat moment. Bij de buren was hij niet agressief, maar hij kwam om hulp vragen en was duidelijk onder invloed van drugs. Hij had niet door dat hij gearresteerd werd, tot hij geconfronteerd werd met de isoleercel. Toen het besef kwam, probeerde hij te vluchten. Daarbij had hij nooit de intentie te slaan of te schoppen.”

De advocate van K. pleitte voor een milde toepassing van de strafwet. “We werken volop aan een residentiële opname voor hem.” “Het is jammer hé”, sprak K. tot de rechter, die vroeg of hij zelf nog iets wou zeggen. “Het is nu zo. Het is fout, ik leg me erbij neer. Mijn excuses.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 6 januari. (TP)