Na 39 jaar huwelijk staat zestiger terecht voor wurging echtgenote

Een 64-jarige man uit Staden is jarenlang zo getergd door zijn oudste zoon en zijn echtgenote dat hij moet vrijgesproken worden omdat hij haar probeerde te wurgen. Dat is alvast de mening van de advocaat van de man. Na 39 jaar liep het huwelijk op de klippen.

Het koppel huwde in 1981 en kreeg 3 kinderen. Toen één van de twee zonen een ernstig verkeersongeval kreeg, nam de druk op de relatie toe. Vooral ook omdat ook de andere zoon voor veel problemen zorgde. Op 8 maart 2020 vloog Marc D. zijn echtgenote in hun woning in Roeselare plots naar de keel. Pas toen hij zijn greep loste, kon ze opnieuw ademen en overleefde ze de wurgpoging.

D. kreeg een contact- en huisverbod en is ondertussen van het slachtoffer gescheiden. “Hij werd eigenlijk meer dan 20 jaar mishandeld door zijn oudste zoon en zijn echtgenote verdedigde dat”, probeerde de advocaat van Marc D. de schuld in hun schoenen te schuiven.

“Hij voelde na al die jaren tergend gedrag plots de onweerstaanbare drang om haar naar de keel te vliegen.” De openbare aanklager vroeg op de rechtbank in Kortrijk hem tot een celstraf van 5 maanden en een boete van 400 euro te veroordelen. Vonnis op 15 juni. (LSi)