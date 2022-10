Motorrijders die Le Bizet terroriseerden zijn geïdentificeerd

De inwoners van het Komense gehucht Le Bizet kunnen opnieuw opgelucht ademhalen. De twee motorrijders, die al wekenlang de straten van het commerciële grensgebied onveilig maakten, zijn geïdentificeerd en moeten zich weldra verantwoorden op de rechtbank.

Het waren hallucinante beelden die een lokale slager, in augustus 2022, de wereld instuurde. Op de video was te zien hoe 2 gemaskerde kerels op hun motorfietsen door de straten van Le Bizet raceten. Hun outfit leek zo weg te zijn gelopen uit een oorlogsfilm, hun stuurkunsten jaagden de mensen de stuipen op het lijf en wie het aandurfde hen aan te spreken kreeg meteen een resem verwijten en obscene gebaren naar het hoofd geslingerd.

De politie van Komen-Waasten tilde zwaar aan de feiten maar kon het duo niet bij de lurven vatten. De twee wegpiraten lieten het niet aan hun hart komen en bleven de straten onveilig maken, in een heus kat-en-muisspelletje met de ordediensten.

“Aan hun rijk van chaos komt vandaag een einde”, klonk het recent in een verklaring van de politiezone. “Dankzij een intensieve samenwerking tussen onze mensen en de nationale politie van onze zuiderburen, zijn we erin geslaagd het duo te identificeren. Het parket van Doornik heeft alle elementen verzameld in een lijvig dossier en heeft beide straatracers uitgenodigd voor verhoor. Het tweetal heeft zich sedert de identificatie niet meer laten zien, tot grote opluchting van de inwoners van Le Bizet. Vanuit de politiezone willen we dan ook een duidelijk signaal stellen: verkeersveiligheid is en blijft een absolute prioriteit en dergelijke fratsen op de openbare weg kunnen niet door de beugel.”