Moordende landbouwer daagt niet op voor proces over slagen en verkrachting

Chris Vanhaverbeke, de 44-jarige landbouwer uit Waardamme die in november vorig jaar zijn twee dochtertjes vermoordde, zal zich in december moeten verantwoorden voor de verkrachting van zijn ex-vrouw en slagen. De man daagde vandaag niet op in de rechtbank.

Chris Vanhaverbeke werd vanmorgen verwacht in de Brugse rechtbank voor de inleiding van een rechtszaak waarin hij terecht staat voor slagen en verwondingen ten aanzien van zijn ex-vrouw Astrid G. De man zou haar ook verkracht hebben. De feiten vonden vorige zomer plaats, kort nadat Astrid G. aan haar man had gezegd dat ze wou scheiden. Die scheiding, en meer bepaald de omgangsregeling voor de kinderen, was uiteindelijk de directe aanleiding voor Chris Vanhaverbeke om op 16 november zijn twee dochtertjes Maud (8) en Ona (5) om het leven te brengen.

Hoewel zijn komst aangekondigd was, daagde Vanhaverbeke uiteindelijk niet op in de rechtbank. De man bleef liever in zijn cel in de Brugse gevangenis zitten. Sinds zijn aanhouding zit hij daar alleen op cel. De man gaat niet mee wandelen met de andere gevangenen, uit schrik dat iemand hem iets zou aandoen, en zit 23 op 24 uren in zijn cel. Over de reden waarom Vanhaverbeke niet naar de rechtbank wou komen, is zijn advocaat Jean-Luc Cottyn duidelijk. “Hij is depressief. Hij slaapt al lang niet meer. Bovendien heeft hij schrik dat iemand hem iets zou aandoen, bijvoorbeeld tijdens het transport naar de rechtbank”, klinkt het.

Op elf december zal de zaak behandeld worden. Astrid G. stelde zich ondertussen burgerlijke partij en eist van haar ex-man 1.500 euro morele schadevergoeding. Of Chris Vanhaverbeke dan wél zal opdagen, zal moeten blijken. Vorige week raakte bekend dat Vanhaverbeke haar nog altijd lastigvalt vanuit de cel, door middel van brieven en telefoontjes. Ook daarvoor legde Astrid G. ondertussen klacht neer.