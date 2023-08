Moeder van Club-supporter (17) die opgepakt werd in Denemarken reageert: “Hij wordt veel te zwaar gestraft”

Een reisje naar Denemarken draait voor een 17-jarige Club Brugge-supporter uit in een ware nachtmerrie. De minderjarige jongen werd, samen met wat vrienden, na de Europese voetbalmatch tegen Aarhus in de boeien geslagen. De vrienden van de jongen mochten na een paar uur beschikken, hijzelf blijft voorlopig vast. Zijn moeder is niet te spreken over de gang van zaken. “Dit is de waanzin voorbij.”

De moeder van de 17-jarige kwestie lag donderdagnacht 3 augustus rustig te slapen, toen ze plots wakker gebeld werd. Aan de andere kant van de lijn? Een Deense onderzoeksrechter die vertelt dat haar zoon na de Europese match tegen Aarhus opgepakt was. Maar dat is niet alles: de komende vier weken wordt de minderjarige jongen van zijn vrijheid beroofd.

De jongeman zakte eerder die week samen met vrienden af naar Denemarken om de Europese match te volgen. De voltallige vriendenbende droeg een bivakmuts en kwam in een grote menigte terecht na de match. Daar ontstond een schermutseling. “Er is niet geslagen en niet gevochten”, zegt de mama. “Het klopt dat er wel wat duw- en trekwerk is geweest waarbij mijn zoon een T-shirt heeft afgetrokken en is weggelopen.”

Politietussenkomst

De tiener liep weg met bivakmuts én T-shirt, maar koos de verkeerde richting. De menigte verplaatste zich naar links, de tiener naar rechts en liep zo recht de armen van de politieagenten in. En die waren niet mals: de jongeman en zijn vrienden werden opgepakt en meegenomen. De vrienden van de tiener mochten na enkele uren beschikken, terwijl de 17-jarige kerel zelf nog steeds vastzit. De vooruitzichten zijn niet al te positief: de jeugdrechter besliste dat de jongeman opgesloten wordt. “De waanzin voorbij”, volgens de mama. “Ze hebben tumult gemaakt en dat keur ik zeker niet goed, maar dit is buitenproportioneel.”

De moeder twijfelde geen seconde en zakte de vrijdag nog af naar Denemarken. “Ik wil mijn zoon bijstaan”, zegt de vrouw. “Maar ik krijg hem voorlopig niet te zien. Hij wordt veel te zwaar gestraft. Hij zit nu helemaal alleen in een jeugdinstelling in een land waar hij de taal niet machtig is. De verzorgers lieten mij weten dat hij kampt met paniekaanvallen. Hoe moet ik mij als moeder die hem niet kan zien daarbij voelen?”

Aankomende verjaardag

Aanstaande maandag wordt de jongen nota bene 18 jaar. Geen verjaardagsfeest, maar wel een overplaatsing naar een tussengevangenis. “Hij zou in de fleur van zijn leven moeten zitten, maar zie nu. Ze maken alles kapot.”

Denemarken tilt zwaar aan hooliganisme en dat is te merken. Toch vraagt de mama zich af hoe eerlijk alles verloopt. “Bij de arrestatie zijn ze met vier agenten op hem gevlogen en nog eens twee agenten hebben hem met een matrak geslagen. Hij was zelf gewond hierdoor, is dat normaal? De aanklacht is ook erger dan wat het uiteindelijk is.”

Reactie advocaat

Advocaat Franky Baert vindt de sanctie overdreven. “Hij heeft niets op zijn kerfstok staan terwijl men hier in Denemarken doet alsof hij de grootste crimineel is.” Meester Baert vocht de uitspraak van de jeugdrechter alvast aan voor het hooggerechtshof. In beroep bleef de rechter echter bij zijn beslissing en dat betekent dat de jongeman meer dan waarschijnlijk tot 1 september achter slot en grendel verblijft. De kwalificatie werd in beroep herleid tot diefstal van een T-shirt, van geweldpleging is dus geen sprake meer.

De jongeman zit nu nog in een jeugdinstelling, maar wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf maandag overgebracht naar een tussengevangenis. (CC)