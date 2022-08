Moeder reageert na steekpartij door zonen: “Kan ik hen wel nog mijn zoons noemen?”

De twee broers van 23 en 25 jaar die woensdagavond in Houthulst met hun vader vochten en hem levensgevaarlijk verwonden met een Rambo-mes worden verdacht van poging tot oudermoord. Hun moeder heeft voor hen geen goed woord meer over. “Er waren banale ruzies maar niets dat tot dit geweld moest leiden. Ik weet niet of ik hen nog mijn zoons kan noemen.”

Nadat de 23-jarige S.A. en zijn 25-jarige broer D.A. woensdagavond na de feiten ter plaatse opgepakt werden onderging het duo vandaag bij de politie een urenlang verhoor. Daar moesten ze meer duiding geven over de feiten en het motief. Uit het verhoor blijkt dat de aanleiding van de ruzie een incident eerder op de dag geweest zou zijn. Toen zou slachtoffer T.A. zijn dochter ontmoet hebben en ontstond een verhitte ruzie over het kleinkind van T.A. Bij die ruzie zouden bedreigingen geuit zijn. De dochter sprak haar broers ‘s avonds aan over die ruzie waarop beiden naar hun vader reden om verhaal te halen. De jongste broer ontkent dat hij wist dat zijn oudere broer een mes bij had.

“Hij is zelf erg geschrokken van de feiten en wist niet dat het uit de hand zou lopen”, zegt zijn advocaat Jorn Verminck. Nog volgens S.A. had hij al zes jaar geen contact meer met zijn vader door zware ruzies in het verleden. Oudere broer D.A. van zijn kant gaf in zijn verhoor dan weer toe dat hij de vier messteken had met het Rambo-mes, maar dat dit niet gepland was. Naar eigen zeggen werd de man ook niet uit huis gezet drie weken geleden maar vertrok hij vrijwillig en trok bij zijn broer in. “Ik kan over de lopende zaak geen commentaar kwijt”, was zijn raadsman kort. Beide broers komen donderdagavond nog voor de onderzoeksrechter en worden verdacht van poging tot oudermoord, een bijzonder zware kwalificatie.

Banale ruzie

Het incident vond woensdagavond om 18.30 uur plaats aan de ouderlijke woonst in de Ooststraat in Houthulst. Daar wonen nu nog de 51-jarige vader T.A., zijn echtgenote E. en twee dochters. Een derde dochter woont net als zonen S.A. en D.A. niet meer thuis. De 25-jarige D.A. was drie weken geleden uit huis gezet. De moeder van het duo was woensdagavond getuige van de vechtpartij en de messteken die haar partner kreeg. “Het was verschrikkelijk”, zegt ze aangedaan. “Veel wil ik er niet over kwijt. Maar het heeft geen haar gescheeld of T. had dit niet overleefd. Hij onderging ’s avonds al een lange spoedoperatie. In de loop van de ochtend kon ik hem al bezoeken in het ziekenhuis. Hij was bij bewustzijn en we konden al wat praten. Maar hij ziet er niet uit. Zijn hele gezicht is opgezwollen van de slagen en de messteek die hij daar kreeg. Dit heeft hij echt niet verdiend. Er waren wat banale ruzies tussen hen maar niets dat tot dit geweld moet leiden. Ik heb er geen enkel goed woord voor over en weet niet of ik hen zelf nog mijn zoons kan noemen. Ze zullen moeten boeten voor wat ze deden.”

Poging oudermoord

Het onderzoek naar de feiten en het precieze motief loopt nu verder. De broers werden vandaag lang verhoord met bijstand van een advocaat. “In het belang van het onderzoek kan ik geen reactie kwijt”, sprak de advocaat van de 25-jarige D.A. Dat is de zoon die onlangs uit huis werd gezet. Hij zou toegegeven hebben dat hij het was die zijn vader neerstak met het Rambo-mes. De man werd viermaal geraakt in de borst- en buikstreek, aan het gezicht , in de rug en in de bil. De twee broers waren samen vanuit het Roeselaarse gekomen met de BMW van de jongste. Ze namen het mes mee van thuis. S.A. zou dan wel niet gestoken hebben, ook hij wordt verdacht van poging tot oudermoord. (JH)

