Moeder en dochter riskeren straffen voor slaan en bespuwen Plopsamedewerkers

Een 47-jarige moeder en haar 21-jarige dochter, beiden afkomstig uit het Brusselse, riskeren celstraffen omdat ze zich flink misdragen hebben in Plopsaland De Panne. Ze weigerden een mondmasker op te zetten en bespuwden en sloegen uiteindelijke enkele medewerkers.

De feiten speelden zich af op zondag 13 juni vorig jaar. De 47-jarige S.M. en de 21-jarige A.E., beiden afkomstig uit Ganshoren en Asse, waren op uitstap in De Panne. Ze weigerden echter een mondmasker te dragen in een bepaalde attractie en werden daarop aangesproken door de attractiemedewerker. “Ze startten meteen een felle discussie die uit de hand liep”, schetste de procureur.

Slagen en schoppen

“Er werd hulp ingeroepen van een steward, maar dat pikten de dames niet en ze wilden die man een lesje leren. Hij had intussen een alarmknop ‘code rood’ ingedrukt om nog versterking in te roepen. Moeder S.M. spuwde daarbij in het gezicht van de steward en in zijn haar. Ze gaf hem ook een vuistslag en enkele schoppen. De parkmanager kwam tussenbeide waarop ook de dochter begon te spuwen. Daarop wilde de parkmanager de politie bellen, maar zijn telefoon werd uit zijn hand geslagen. Uiteindelijk kon de politie toch tussenbeide komen. Dit gedrag kan echt niet door de beugel, zeker niet in coronatijden.”

Cel en boete

Voor de moeder werd zes maanden cel en 1.200 euro boete gevraagd, voor de dochter drie maanden cel en 800 euro boete. “Het klopt dat er daar tumult is ontstaan en beiden verkeerd hebben gereageerd”, stelde de advocaat van het duo, dat zelf niet opdaagde ‘wegens te ver’. “Maar beiden hebben een blanco strafblad en volgens ons kan een werkstraf nuttig zijn.” De procureur ging akkoord als die voor de moeder minstens 80 uren en voor de dochter 50 uren bevat. Vonnis op 25 februari. (JH)