Moeder die rake klap verkocht aan leerkracht na bestraffing dochter hoeft niet naar de cel

Een 36-jarige vrouw uit Blankenberge heeft zes maanden cel met uitstel gekregen voor de slag die ze uitdeelde aan een leerkracht van een Brugse school. J.N. was niet te spreken over een straf die haar dochter kreeg opgelegd.

Het conflict ontstond nadat de dochter van de beklaagde via sociale media een foto van een lerares had verspreid. Het meisje had er bovendien een beledigende tekst bij geplaatst. De school strafte haar, maar dat was duidelijk niet naar de zin van moeder J.N., die op 13 maart 2023 in gesprek ging met een leerkracht van de Brugse middelbare school.

Tijdens het onderhoud raakten de gemoederen verhit en gaf J.N. de mannelijke leerkracht een rake klap in het gezicht. Volgens het slachtoffer ging het om een vuistslag, maar in haar verhoor hield de vrouw het op een gewone slag. De Blankenbergse kwam evenwel niet opdagen voor haar proces in de Brugse rechtbank.

De procureur vroeg vier maanden cel voor de vrouw. Omdat de vrouw nog een blanco strafblad heeft, kon hij zich evenwel vinden in een straf met uitstel. (AFr)