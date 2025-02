Minister De Ridder betrekt burgemeesters in strijd tegen agressie op bussen

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) vraagt de burgemeesters op te treden tegen agressie op bussen van De Lijn, met een busverbod als stok achter de deur. Die maatregel bestaat al, maar in een brief aan de burgemeesters brengt de minister die mogelijkheid breder onder de aandacht.

In de eerste drie kwartalen van 2024 noteerde De Lijn 7.034 incidenten over heel Vlaanderen. Niet alleen medewerkers, maar ook reizigers werden daarbij het slachtoffer van verbale agressie, fysieke agressie en overlast. Minister De Ridder benadrukt dat een veilig openbaar vervoer voor haar een cruciaal aandachtspunt is. “Er dient een nultolerantie te zijn tegen agressie op het openbaar vervoer”, luidt het.

Kortrijk als voorbeeld

Daarbij onderstreept de minister de mogelijkheid om een busverbod op te leggen. Dat gebeurde al in Kortrijk, op het traject tussen het station van Kortrijk en de halte bij de schoolpoort. De burgemeester kan bijvoorbeeld via een politiebesluit een persoon die zich agressief gedraagt een tijdelijk verbod opleggen. De sanctionerend ambtenaar kan een overtreding van het busverbod met een GAS-boete bestraffen. “Deze maatregel biedt een belangrijk instrument voor handhaving, maar ik stel vast dat hij weinig bekendheid geniet”, schrijft De Ridder.

Samenwerken

Het busverbod is steeds beperkt in tijd en in de eigen gemeente. De minister merkt op dat een busverbod enkel kan met een goede samenwerking tussen politiezones, De Lijn, de lokale besturen en eventueel ook het begeleid jeugdwerk. Dat laatste geldt bijvoorbeeld in geval van leerplichtige scholieren. Het begeleid jeugdwerk kan voor opvolging zorgen om spijbelgedrag te voorkomen en aan schuldbesef te werken.