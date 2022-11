Minderjarige geplaatst in gesloten instelling na poging tot overval op krantenwinkel in Poperinge: “We zijn erg onder de indruk”

Opschudding in het centrum van Poperinge donderdagochtend: wandelaars zagen hoe een persoon zich even na zes uur verdacht gedroeg. Hij had een fiets en zaklamp bij, en zette een wit masker op. Even later gebeurde een gewapende overval in krantenwinkel Books & Things in de Ieperstraat. Daarna werd een persoon met wit masker en een zak opgemerkt bij het zwembad. Intussen is een minderjarige verdachte gearresteerd en geplaatst in de gesloten instelling van Everberg.

“Ze zijn hem volop aan het zoeken. Hij had iets zwart bij in ijzer, wellicht een pistool”, klinkt het bij de uitbaters van Books & Things, die aangaven dat ze “erg onder de indruk waren”. “Op het moment van de overval waren ook klanten aanwezig.”

Klopjacht

Even voor de feiten zou de verdachte gespot zijn in de Korte Reningelststraat. Nadat de overval gemeld werd om 6.39 uur merkten buurtbewoners hoe de politie massaal ter plaatse kwam. Ze spraken over een klopjacht. De politie kon de verdachte relatief snel inrekenen en kan bevestigen dat de persoon geen buit bij had.

“De verdachte is een minderjarige, en is intussen gearresteerd”, klinkt het bij de Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen, die het voorlopig houdt op een poging tot overval.

Onrust op sociale media

De ‘klopjacht’ zorgde voor onrust op de lokale sociale media, waarbij onder meer gevreesd werd voor de veiligheid van schoolkinderen, die rond dat tijdstip in de buurt moesten passeren.

“We krijgen heel wat oproepen uit Poperinge in verband met een mogelijk gewapende overval. Onze diensten zijn volop bezig met tussenkomsten en onderzoek. Er is momenteel geen gevaar voor de lokale bevolking”, verzekert politiezone Arro Ieper. (TP)