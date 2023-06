Militairen voor rechter na vechtpartij over discussie over oversteekplaats

Een 38-jarige beroepsmilitair uit Vilvoorde moest zich bij de strafrechter van Veurne verantwoorden voor slagen die hij uitdeelde aan een andere militair, die hij niet kent. Aanleiding was een discussie over een oversteekplaats op de Zeedijk in Nieuwpoort.

De feiten gebeurden al een hele tijd geleden, in juli 2020 in Nieuwpoort. Omdat lange tijd niet duidelijk was of er blijvende verwondingen waren werd het proces eerder uitgesteld. Op een mooie zomerdag ontstond een hevige discussie tussen beroepsmilitair T.W. uit Vilvoorde en militair K. Die laatste zou met zijn auto op de Zeedijk in Nieuwpoort te snel hebben gereden en maakte zich druk toen T.W. met zijn vader niet overstak aan een oversteekplaats. “K. plaatste zijn wagen daarop aan de kant en er ontstond een woordenwisseling”, zegt de procureur. “Dat escaleerde snel waarbij T.W. het slachtoffer een vuistslag gaf en daarna nog verschillende slagen en schoppen. Hij sloeg ook met zijn teenslipper op het hoofd van K. Het gaat om ernstig geweld en volgens ons is er geen sprake van uitlokking zoals T.W. zegt. We vragen acht maanden cel en 800 euro boete.”

Slag aan vader

Volgens T.W. en zijn advocaat is het dat wel. “Hij kon nadat hij misbaar maakte vanuit zijn auto ook gewoon doorgereden zijn, maar zette speciaal zijn wagen aan de kant om verhaal te halen. T.W. was met zijn vader mossels gaan eten en op de terugweg naar diens woning. Zijn vader is als een heilige voor hem. En net die vader kreeg van K. eerst zelf een klap omdat hij tijdens de verhitte discussie een foto wilde maken van de nummerplaat van K. Daarop sloeg die de GSM uit de handen van zijn vader en reageerde T.W. dan zelf. We vragen de opschorting.” Vonnis op 30 juni. (JH)