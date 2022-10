Milde straf voor zestiger die twee schoten met alarmpistool loste om drugsverslaafde aan de deur weg te jagen

Om een vervelende drugsverslaafde jongeman aan de deur weg te jagen, nam een 69-jarige man uit Waregem een alarmpistool uit zijn nachtkastje en schoot er twee keer mee in de lucht. Het leverde hem een voorwaardelijke celstraf van 1 maand en een boete van 240 euro op.

Op 15 december 2021 belde een drugs- en alcoholverslaafde jongeman aan de woning van Jean-Pierre V. aan. Dat was niet voor het eerst. Sinds V. hem eens op een pint had getrakteerd, bleef de jongeman maar terugkeren. Op die bewuste woensdagavond was V. als parkeerwachter aan de slag bij een thuiswedstrijd van SV Zulte Waregem.

Het was zijn echtgenote die hem opbelde dat de jongeman opnieuw aan de deur stond. Nadat V. naar huis was teruggekeerd en was gaan slapen, weerklonk de deurbel echter opnieuw. V. opende het raam en probeerde de jongeman weg te jagen. “Dat lukte alleen maar nadat ik de twee schoten in de lucht loste”, aldus de zestiger. “Ik was volledig gestresseerd.” De geschrokken jongeman liep weg en verwittigde de politie. (LSi)