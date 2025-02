Milde straf voor Eernegemnaar die liefdesrivaal toetakelde met messteken: “Het slachtoffer besprong hem als een briesende leeuw”

Bij Kurt L. (50) ging het licht uit toen hij zijn vrouw in bed betrapte met een naakte man. De Eernegemnaar takelde zijn liefdesrivaal toe met messteken, waarvan één in de rug. Het OM vroeg zes jaar cel voor poging tot moord, maar volgens de rechtbank handelde de man niet met voorbedachte rade. Zelf drong L. tevergeefs aan op de vrijspraak.

Met een achttal glazen vodka en enkele pinten op keerde Kurt L. in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 oktober 2021 huiswaarts na een cafébezoek. Rond 2 uur ’s nachts betrad hij zijn woning langs de Oostendsesteenweg in Eernegem en trof er zijn vrouw in bed aan met een naakte man.

L. gaf de dertiger een vuistslag en haalde in de keuken een mes, waarmee hij meerdere keren uithaalde, onder meer in de rug en borststreek. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Tijdens de schermutseling liep ook de partner van L. een snijwonde op in de arm. Het was zij die uiteindelijk de politie verwittigde.

Volgens het Openbaar Ministerie handelde L. met voorbedachte rade en het oogmerk om te doden. De procureur vroeg daarom zes jaar cel voor poging tot moord. “Het lemmet van het mes was 18 centimeter lang”, klonk het. “De beklaagde had moeten weten dat dit dodelijk kon aflopen.”

De beklaagde en zijn vrouw zouden een polyamoreuze relatie hebben en stonden elkaar toe om naast hun relatie een vaste partner te hebben. Het slachtoffer zou evenwel niet die vaste partner zijn geweest. “Zij hadden elkaar op café leren kennen”, pleitte Alexander Verstraete, de advocaat van het slachtoffer. “Ze doken in bed om seks te hebben, maar wisten van elkaar niet dat ze een relatie hadden.”

Kurt L. werd enkele maanden na de feiten vrijgelaten onder voorwaarden. Tijdens zijn proces ging zijn advocaat voluit voor de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. “Mijn cliënt had die man aangemaand om te vertrekken, maar hij wilde niet luisteren”, pleitte Jonas Van Oyen. Volgens Van Oyen nam L. een mes omdat hij onder de indruk was van het postuur van het slachtoffer, die aan bodybuilding doet. “Hij wou enkel dreigen”, klonk het.

Nog volgens de verdediging was het slachtoffer onder invloed van alcohol en cocaïne en zorgde hij zélf voor een escalatie. “Hij is als een briesende leeuw op mijn cliënt gesprongen”, ging meester Van Oyen verder. “Vervolgens heeft mijn cliënt zich enkel verweerd. Hij heeft zelf zijn voet gebroken toen ze tijdens de schermutseling van de trap vielen.”

De rechtbank veegde maandag de stelling van de wettige zelfverdediging van tafel. Maar dat L. een moordplan had, achtte de rechtbank evenmin bewezen. Uiteindelijk veroordeelde ze L. tot twee jaar voorwaardelijke celstraf voor poging tot doodslag. Aan het slachtoffer werd ruim 2.800 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)