Mike (50) op kerkhof in elkaar geslagen door jongeren toen hij pas overleden plusdochter Ciana (16) ging bezoeken: “De piepjonge daders hadden er plezier in”

Op 12 juli is Ciana Pauwels (16) in haar slaap overleden. Ciana had een supergoede band met haar pluspapa Mike Vandevelde. Ze kreeg dan ook een plaatsje in het graf van Ronny Derynck, de eerste man van Mike Vandevelde. Toen ze samen trouwden – op 18 juni 2003, dus 20 jaar geleden – vormden ze het eerste homohuwelijkspaar van Roeselare. Mike – die opgroeide in Deerlijk – baatte in die tijd ook frituren uit in Meulebeke, Beveren-Roeselare en Koolskamp en runde ook nog een carwash. Het noodlot sloeg een eerste keer toe toen Ronny een val maakt met de fiets, in november 2020 overleed hij uiteindelijk. Het koppel woonde ondertussen al in Temse, waar Ronny dus begraven ligt. Net als plusdochter Ciana Pauwels. Ondertussen is Mike getrouwd met Gunther Pauwels.