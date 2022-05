Middelkerkenaar die maat halfdood sloeg tijdens dronkenmansruzie krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 22-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn maat zwaar toetakelde tijdens een dronkenmansruzie.

De feiten speelden zich af op 31 maart vorig jaar op het appartement van het 53-jarige slachtoffer langs de Zeedijk in Middelkerke. Beklaagde B.V. (22), die tijdelijk logeerde bij de vijftiger, was er aanwezig en het kwam tot een hevige dronkenmansruzie. B.V. takelde het slachtoffer toe met vuistslagen en schoppen en ranselde hem ook af met een stoel- en tafelpoot. Het slachtoffer hield er onder meer twee gebroken ribben, een gebroken kaak en een hersenbloeding aan over. Zijn toestand was zelfs even levensbedreigend.

B.V. verklaarde dat hij na een ruzie het appartement wou verlaten maar werd tegengehouden door de vijftiger, die homoseksueel is. “Het slachtoffer nam hem vast bij zijn lenden waardoor mijn cliënt werd teruggekatapulteerd naar het seksueel misbruik in zijn jeugd”, pleitte de advocate van B.V. “Hij heeft het zeer moeilijk met fysiek contact. Dat deed de stoppen doorslaan.” Volgens het parket kampt B.V. met een alcoholprobleem. De procureur vroeg achttien maanden voorwaardelijke celstraf.

De rechter maakt er twee jaar voorwaardelijk van en legde de twintiger onder meer een alcoholverbod op. B.V. moet ook zijn agressieprobleem aanpakken. Het slachtoffer was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt en kreeg een voorlopige schadevergoeding toegekend van 3.000 euro. (AFr)