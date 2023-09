Michel Van den Brande vrij onder voorwaarden nadat hij opgepakt werd voor doodsbedreigingen

Michel Van den Brande, de zaakvoerder van stellingbouwer Kontrimo die opgepakt werd na het uiten van doodsbedreigingen op Facebook, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist. “Mijn cliënt heeft een verklaring afgelegd en werkt mee met het onderzoek”, zegt zijn advocaat Tim Smet. De man heeft een stevige link met Blankenberge.

Van den Brande, die bekendraakte na zijn deelname aan het televisieprogramma ‘The Sky is the Limit’, postte vorige maand op Facebook verschillende keren over een ex-werknemer die zijn bedrijf zou opgelicht hebben. In de Facebookposts uitte hij bedreigingen aan het adres van de ex-werknemer en verklaarde hij hem “vogelvrij”. Van den Brande vermeldde bovendien de volledige naam en het adres van de ex-werknemer. Hij publiceerde ook foto’s van diens woning. Volgens Van den Brande stak de man, die verantwoordelijk was voor de boekhouding, geld van de firma in eigen zak.

Onderzoek loopt

Het parket bevestigt de arrestatie, maar geeft geen details over welke feiten het gaat. Van den Brande werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, maar die liet hem vrij onder voorwaarden. De verdediging geeft geen details over de verklaring van Van den Brande of de opgelegde voorwaarden. Het onderzoek loopt en Van den Brande zal zich mogelijk later moeten verantwoorden voor de rechtbank.