Met 1 geboeide hand op de vlucht: twintiger riskeert 30 maanden cel

Met 1 hand in de boeien slaagde een 27-jarige man uit Kortrijk er op 18 juni in op de vlucht te slaan voor de politie. Vooraleer hij op ’t Plein volledig in de boeien kon worden geslagen, sloeg hij nog wild om zich heen. Het kwam hem op een nieuwe dagvaarding en proces voor de rechtbank te staan maar hij daagde niet op.

Bij de politie van de zone Vlas was gemeld dat Ahmad A. uit de Kleine Sint-Jansstraat in Kortrijk zijn voorwaarden voor elektronisch toezicht niet naleefde. Meer zelfs: zijn enkelband bleek doorgeknipt. Toen een patrouille op 18 juni aanbelde om hem opnieuw op te pakken en naar de gevangenis over te brengen, reageerde hij agressief en weerspannig, met een vuistslag, een klop met de boei die al aan 1 hand was bevestigd, het rondgooien met steentjes en zand,…

Pas op ’t Plein kon hij omsingeld en overmeesterd worden, onder dreiging van een wapen en pepperspray. “Het was precies alsof we in filmopnames waren terechtgekomen”, klonk het toen bij enkele terrasjesgangers die het tafereel met stijgende verbazing gade hadden geslagen. Ahmad A. vloog na zijn arrestatie opnieuw in de cel maar mocht die ondertussen blijkbaar al opnieuw verlaten. Op zijn proces voor de rechtbank in Kortrijk voor de slagen en gewapende weerspannigheid tegen de agenten daagde hij woensdag niet op. De openbare aanklager vorderde een strenge, effectieve celstraf van 30 maanden en een boete van 2.400 euro. Vonnis op 13 september. (LSi)