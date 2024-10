Messentrekker lag 25 dagen in coma nadat schedel werd ingetrapt aan Blankenbergse dancing, maar rechter oordeelt mild: “Feiten werden uitgelokt”

Een portier, kelner en klant van het Blankenbergse danscafé Circosia keken aan tegen een jarenlange celstraf voor poging tot moord op een messentrekker. “Een wraakexpeditie”, vond de procureur. “Uitgelokt”, oordeelde de rechtbank. Ook de voorbedachtheid werd van tafel geveegd. De daders kregen maandag tot vijftien maanden cel.

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november 2022 zette Mamuka J. (33) samen met een collega de bloemetjes buiten in het danscafé Circosia in Blankenberge. Maar daar werd de Georgiër aan de deur gezet. Volgens de ene omdat hij meisjes lastig viel, volgens de andere omdat hij andermans drank afnam. Maar J. keerde een half uur later terug en probeerde het café opnieuw binnen te geraken. De dertiger werd evenwel weer de deur gewezen, waarna hij een groot mes bovenhaalde en de poppen aan het dansen gingen.

J. zwaaide met het mes in het rond en verwondde portier Hedi A. (40) aan de linkerhand. De Tunesische Bredenaar ging in de zaak een houten balk en een hockeystick halen en ging, samen met kelner Steven V. (31) uit Blankenberge en klant Kenny S. (36) uit Oostende, de vluchtende Georgiër achterna. Aan het einde van de straat haalde S. de Georgiër in en kon hem vloeren. Vervolgens werd J. zodanig zwaar toegetakeld dat hij wekenlang in levensgevaar verkeerde.

Coma

“De schedel van mijn cliënt werd ingetrapt”, pleitte advocate Nino Darsalia. “Hij lag 25 dagen in coma en moest met een helm op het hoofd verhoord worden. Het is een mirakel dat we vandaag niet voor het hof van assisen staan. Het is alleen door de tussenkomst van een ambulancier, die daar toevallig aanwezig was, dat hij nog leeft. Hij kan nog steeds niet deftig stappen en zal voor de rest van zijn dagen invalide zijn.”

Procureur Christophe Bergez vroeg voor Hedi A., Steven V. en Kenny S. respectievelijk zeven, vijf en drie jaar effectieve celstraf wegens poging tot moord en schuldig verzuim. Zowel A. als V. waren op het moment van de feiten onder invloed van drugs. “Het slachtoffer werd letterlijk een gat in zijn hoofd geklopt”, stelde Bergez. “Dit was een wraakexpeditie met buitenproportioneel geweld. Van uitlokking of wettige zelfverdediging was geen sprake. Achteraf lieten ze het slachtoffer aan zijn lot over.”

Geen intentie om te doden

Volgens de verdediging was van poging tot moord geen sprake. “Er was geen intentie om te doden”, pleitte Luc Arnou, de advocaat van Steven V. “Mijn cliënt panikeerde toen hij dat lemmet van twintig centimeter zag. Hij heeft één keer uitgehaald met de balk en raakte de tegenpartij aan het hoofd. Dit was een schoolvoorbeeld van uitlokking. Hij wou hem alleen ontwapenen. Zijn reactie was niet crimineel, maar menselijk. Ze was misschien wel wat overdreven.”

Hedi A. gaf enkel toe dat hij het slachtoffer schopte. Dat hij J. met de hockeystick op het hoofd sloeg, ontkende de portier met klem. Volgens zijn advocate Nadia Lorenzetti stak Mamuka J. bewust naar de portier. “En hij bleef achteraf staan met dat mes in de aanslag”, pleitte ze. “Het gevaar was op geen enkel ogenblik geweken.” Hedi A., die drie maanden in voorhechtenis zat, bevestigde dit. “Wat heb ik misdaan? Al een geluk dat ik daar was om te helpen”, zei hij zelf.

Ook Kenny S. stelde dat ze J. enkel wilden ontwapenen. “Ze wisten dat hij zou terugkeren”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Mijn cliënt heeft nu wel spijt dat hij de held wou uithangen. Hij geeft alleen het pootje lap toe. Met dat geweld op het hoofd had hij niets te maken.”

Schadevergoeding

De rechtbank oordeelde maandag dat de feiten werden uitgelokt door het slachtoffer. Van voorbedachtheid was volgens de rechtbank geen sprake, maar Hedi A. en Steven V. sloegen volgens de rechtbank wel om te doden. Zij kregen allebei vijftien maanden cel voor poging tot doodslag. Voor Steven V. is die straf volledig met uitstel. Kenny S. kreeg van de rechter 60 uur werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen.

En Mamuka J.? Die riskeerde op zijn beurt zes maanden cel met uitstel voor voorbedachte slagen. De rechtbank maakte daar maandag tien maanden cel met uitstel van. De rechtbank kende hem 5.000 euro voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)