Messentrekker in hartje Brugge: man neergeschoten en overleden

In het centrum van Brugge heeft zich woensdagmiddag een schietincident voorgedaan. Een inspecteur van de lokale politie schoot tijdens een interventie een man neer in de Geerwijnstraat in Brugge. De man bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Volgens burgemeester Dirk De fauw handelde de agent uit wettelijke zelfverdediging: “De man kwam zwaaiend met messen op een motard van de politie af.”

Het incident heeft zich afgespeeld in de Geerwijnstraat, een zijstraat van de Geldmuntstraat die parallel loopt met de Sint-Jacobsstraat in Brugge. Dat gebeurde tijdens een politie-interventie, dicht bij het kruispunt met de Moerstraat. Een agent voelde zich bedreigd en heeft een schot afgevuurd op een man. De hele buurt is hermetisch afgesloten door de politie. Niemand kan het deel van de Geerwijnstraat tussen Sint-Jacobskerk en Leeuwenbrug in.

Overleden

De man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, daar is hij overleden. Later deze namiddag zal het parket van West-Vlaanderen hierover communiceren. De woordvoerder van het parket bevestigt enkel dat zich in Brugge een schietincident heeft voorgedaan. Meer officiële informatie wordt momenteel niet vrijgegeven worden.

Ongetwijfeld zal ook onderzocht moeten worden of de agent in kwestie rechtmatig zijn vuurwapen gebruikt heeft en handelde in staat van wettige zelfverdediging. Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw, die ter plaatste afstapte, bestaat daar geen enkele twijfel over:

Twee oproepen

“De lokale politie kreeg twee oproepen binnen. Eerst belde de moeder van een bewoner uit de Geerwijnstraat dat haar zoon in een razernij naar buiten gelopen was, gewapend met messen. Toen een voorbijganger die man op straat zag, heeft die ook de politie verwittigd.”

“De patrouille die ter plaatse kwam, probeerde de man te bedaren. Herhaaldelijk werd hem gevraagd om de messen op de grond te leggen. Hij ging niet op dat verzoek in. Er zijn vervolgens nog twee motards, als bijstand, ter plaatse gekomen. Op een bepaald moment is de man als een razende op de twee motorrijders afgestormd. Uit wettige zelfverdediging heeft een agent één schot gelost. De man met de messen was geen onbekende voor onze politiediensten”, aldus de Brugse burgemeester.

