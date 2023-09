Messentrekker in hartje Brugge: man neergeschoten en overleden. Ooggetuige beschrijft schietpartij

In het centrum van Brugge heeft zich woensdagmiddag een schietincident voorgedaan. Een inspecteur van de lokale politie schoot tijdens een interventie een man neer in de Geerwijnstraat in Brugge. De 41-jarige man bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Een buurman die getuige was van de schietpartij getuigt anoniem. Volgens burgemeester Dirk De fauw handelde de agent uit wettelijke zelfverdediging: “De man kwam zwaaiend met messen op een politieagent af.”

Het incident heeft zich afgespeeld in de Geerwijnstraat, een zijstraat van de Geldmuntstraat die parallel loopt met de Sint-Jacobsstraat in Brugge. Dat gebeurde tijdens een politie-interventie, dicht bij het kruispunt met de Moerstraat. Een agent voelde zich bedreigd en heeft een schot afgevuurd op een man. De hele buurt is hermetisch afgesloten door de politie. Niemand kan het deel van de Geerwijnstraat tussen Sint-Jacobskerk en Leeuwenbrug in.

Overleden

De man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, daar is hij overleden. Later deze namiddag zal het parket van West-Vlaanderen hierover communiceren. De woordvoerder van het parket bevestigt enkel dat zich in Brugge een schietincident heeft voorgedaan. Meer officiële informatie wordt momenteel niet vrijgegeven worden.

Ongetwijfeld zal ook onderzocht moeten worden of de agent in kwestie rechtmatig zijn vuurwapen gebruikt heeft en handelde in staat van wettige zelfverdediging. Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw, die ter plaatste afstapte, bestaat daar geen enkele twijfel over:

Twee oproepen

“De lokale politie kreeg twee oproepen binnen. Eerst belde de moeder van een bewoner uit de Geerwijnstraat dat haar zoon in een razernij naar buiten gelopen was, gewapend met messen. Toen een voorbijganger die man op straat zag, heeft die ook de politie verwittigd.”

“De patrouille die ter plaatse kwam, probeerde de man te bedaren. Herhaaldelijk werd hem gevraagd om de messen op de grond te leggen. Hij ging niet op dat verzoek in. Er zijn vervolgens nog twee motards, als bijstand, ter plaatse gekomen. Op een bepaald moment is de man als een razende op de agenten afgestormd. Uit wettige zelfverdediging heeft een agent één schot gelost. De man met de messen was geen onbekende voor onze politiediensten”, aldus de Brugse burgemeester.

© JVM

© JVM

Ooggetuige

Een buurman, die getuige was van de schietpartij, beschrijft voor ons de feiten: “Ik was in mijn zetel aan het lezen, mijn raam stond open, toen ik personen hoorde discuteren. Ik dacht aanvankelijk dat het om enkele jongeren ging. Enkele keren hoorde ik luidop roepen: doe dat mes weg, leg het neer.”

“Op dat moment heb ik uit mijn raam gekeken, hetgeen ik zag was verschrikkelijk: een agent schoot vanop anderhalve meter afstand naar die man. Mijn buur viel neer op straat, ik zag een bloedplas. Hij had een keukenmes in zijn handen. De politieman die het schot gelost heeft, was lijkbleek. Hij was zelf in shock. Het feit dat hij de voornaam van die jongen man, toen hij hem tevergeefs vroeg om het mes op de grond te leggen, toont aan dat de politie hem kende.”

“Zijn collega’s hebben de ambulance opgebeld, op hetzelfde moment kwamen er ‘zwaantjes’ toe. Het duurde wel nog tien minuten eer de MUG er was en die man naar het ziekenhuis bracht. Ondertussen lag hij te kermen op de grond. Iemand zien en horen sterven is verschrikkelijk. Dat vreselijke beeld staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand”, aldus de ooggetuige, die liever anoniem blijft.

Comité P

Het parket is een onderzoek gestart naar de specifieke omstandigheden en heeft hiertoe het comité P gelast. Een wapendeskundige en een wetsgeneesheer zullen meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden. Het labo ging eveneens ter plaatse voor sporenonderzoek.

Het parket bevestigt dat er woensdagmiddag een melding binnenkwam bij de lokale Brugse politie over een man die op de openbare weg met messen zwaaide te Brugge in de Geerwijnstraat. Bij aankomst van de politie trachtten deze de 41-jarige man te overmeesteren. Er deed zich hierbij een schietincident voor waarbij de man geraakt werd door een politiekogel. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en overleed iets later aan zijn verwondingen.