Mes gevonden bij massale vechtpartij tussen 30 jongeren aan station van Diksmuide

De politie werd even voor 17 uur opgeroepen voor een grote vechtpartij aan het station van Diksmuide. Ruim 30 jongeren zijn er met elkaar op de vuist gegaan. Het gaat wellicht om een afrekening na een vechtpartij van donderdag. Er werd één meerderjarige man gearresteerd en bij het gevecht werd ook een mes in beslag genomen.

Het was een passant aan het station van Diksmuide die even voor 17 uur de politie belde omdat twee grote groepen jongeren elkaar benaderden en meteen slaags raakten. De politie was ontzettend snel ter plaatse.

Zes ploegen te plaatse

“Enerzijds omdat enkele ploegen op dat ogenblik vlakbij waren en anderzijds omdat we na de melding meteen overschakelden op livecamerabeelden van aan het station”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder.

“Op die beelden konden we inderdaad in de verte een grote vechtpartij zien. Daarop zijn alle ploegen meteen vanuit het commissariaat vertrokken. In totaal waren dus zes ploegen ter plaatse. Zij grepen meteen in en scheidden beide groepen al bleef er veel tumult zijn.”

Tussen 15 en 20 jaar

Volgens de eerste vaststellingen ging het om een dertigtal jongeren die met elkaar op de vuist gingen. “Er bleken twee groepen van allochtone en autochtone jongeren te zijn. De leeftijden varieerden van minderjarigen tussen 15 en 18 jaar en meerderjarigen rond de 20 jaar.”

Volgens de eerste verklaringen zou de vechtpartij een afrekening zijn van een eerder incident donderdag ter hoogte van het VTI. Dat hebben ze aan het station uitgevochten.

Eén arrestatie

“We hebben meteen verschillende van die jongeren weggestuurd die er niet meer moesten zijn. Enkele heethoofden bleken echter moeilijk te kalmeren. Er werd een arrestatie verricht van een twintiger die zich ook agressief gedroeg tegenover de politie. Die man zit in de cel.”

“Bij het gevecht werden vooral de vuisten gebruikt al kon een politieman ook een mes van iemand afnemen. Er wordt nu verder onderzoek verricht naar het incident.” De politie bleef nog een tijdlang ter plaatse aan het station om een oog in het zeil te houden.