Meldingen over kindermishandeling gestegen

Het aantal meldingen over kindermishandeling bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in West-Vlaanderen is vorig jaar licht gestegen. Een verklaring daarvoor is er niet meteen. “Maar we vermoeden dat heel wat verhalen van achter de muren in de corona-periode nu pas naar boven komen”, zegt directeur Maarten Verherstraeten van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen.

Het Vertrouwenscentrum kreeg vorig jaar 820 meldingen over 1.095 kinderen, het jaar voordien waren dat nog 758 meldingen voor 1.041 kinderen. De meeste meldingen gaan over lichamelijke of emotionele verwaarlozing of mishandeling, respectievelijk 410 en 381. Daarnaast zijn er ook 184 meldingen over seksueel misbruik binnengelopen, naast 158 mogelijke risicosituaties en 16 meldingen over grensoverschrijdend gedrag door de minderjarige zelf.

Corona

Vooral de cijfers over verwaarlozing vertonen in vergelijking met 2021 een stijgende trend. Een eensluidende verklaring is daar niet meteen voor. “Eigenlijk zouden we hier graag een grondige studie naar doen, maar daarvoor ontbreken ons de middelen”, zegt directeur Maarten Verherstraeten van het Vertrouwenscentrum. “We durven toch wel zeggen dat er een soort van post-corona-effect is, een uitgestelde reactie op wat er zich allemaal achter gesloten deuren afgespeeld heeft. Er is een hele lange tijd minder hulpverlening bij de mensen thuis geweest omwille van de pandemie, veel van die verhalen komen nu naar boven”, klinkt het.

Meer aandacht

Een andere verklaring ziet Verherstraeten in de toegenomen aandacht voor de problematiek. “Er zijn heel wat sensibiliseringscampagnes, zowel vanuit de overheid als vanuit de sector zelf. Er is aandacht op televisie, op het internet, op sociale media, maar ook in de app van Smartschool bijvoorbeeld. Dat is goed en we zien daar ook het effect van. Mensen weten veel beter dan vroeger waar ze terecht kunnen met klachten of problemen”, klinkt het.

Verslaving

Opvallend: het aantal meldingen over ongeboren kinderen is meer dan verdubbeld. In 2021 deden hulpverleners nog twaalf meldingen over ongeboren kinderen, vorig jaar was dat al gestegen naar 29. Ook die stijging wijt Maarten Verherstraeten aan een verhoogde aandacht voor de problematiek. “Maar ook de inflatie speelt een rol. Het leven wordt duurder en bij kwetsbare volwassenen kan zich dat uiten in bijvoorbeeld een middelenproblematiek zoals een problematisch alcohol- of druggebruik. Als daar zwangere vrouwen bij zijn, dan wordt ons centrum al snel ingeschakeld. De overheid zet heel hard in op screening in de prenatale fase en dat effect zie je dus in de cijfers”, klinkt het.