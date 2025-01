Meisje van 2 weken loopt hersenletsel op, ouders zitten in cel: ongelukkige val of shaken baby?

Twee ouders zitten in voorhechtenis nadat hun baby van twee weken oud met een ernstig hersenletsel opgenomen werd in het AZ Sint-Jan in Brugge. Dat melden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

“Onze dochter is gevallen”, verklaarde het koppel, maar daar hadden de artsen hun twijfels bij. Het gerecht onderzoekt de zaak nu verder. In dat kader werd woensdag een reconstructie gehouden in CIG Ten Anker, een opvangcentrum voor kwetsbare gezinnen in Oostende, waar de feiten hebben plaatsgevonden.

De ouders werden overgebracht vanuit de gevangenis en moesten elk afzonderlijk voortonen hoe de feiten volgens hen gebeurden. Nadien werden ze ook nog eens met elkaar geconfronteerd. De aangestelde wetsdokter volgde alles vanop afstand mee. Zijn verslag zal cruciaal worden in het onderzoek.

Opnieuw voor raadkamer

Op vrijdag 7 februari verschijnen de ouders van de baby opnieuw voor de raadkamer in Brugge, die zal beslissen of hun aanhouding verlengd wordt.

De baby werd volgens HLN intussen geplaatst via crisispleegzorg. Het meisje zou het relatief goed stellen, al zullen eventuele blijvende letsels wellicht pas op latere leeftijd duidelijk worden.