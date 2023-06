Meisje (13) even bewusteloos na vechtpartij onder tieners in centrum van Brugge

Een meisje van 13 jaar is zaterdagmiddag even bewusteloos geraakt na een vechtpartij tussen tieners in het centrum van Brugge. De MUG-dienst kwam ter plaatse en het jonge meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij de Brugse politie bevestigen ze dat ze zaterdagmiddag tussenbeide kwamen voor een incident met jonge meisjes. De tieners raakten op een bepaald moment slaags met elkaar in de drukke Zuidzandstraat. Daarbij werden rake schoppen en klappen uitgedeeld. Eén van de meisjes verloor daarbij even het bewustzijn.

De toegesnelde hulpdiensten, inclusief de MUG-dienst, dienden haar ter plaatse de eerste zorgen toe. Het 13-jarig meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zou uiteindelijk geen al te zware verwondingen opgelopen hebben, al nemen ze de zaak bij de politie wel ernstig. Ze stelden proces-verbaal op, maar het zal het jeugdparket zijn dat zal beslissen wat er eventueel met de betrokken jongeren zal gebeuren. (MM)