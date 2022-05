Medewerker van Club Brugge nog steeds in levensgevaar na steekpartij in Bredene: “Onze dochter van 15 zag alles gebeuren”

Sven Rau, de man (47) die als chauffeur voor Club Brugge werkt en donderdagavond brutaal werd neergestoken in Bredene, is nog steeds in levensgevaar. Zijn vrouw Nathalie (54) en dochter Luna (15), die getuige was van de steekpartij, zijn nog steeds zwaar onder de indruk van wat er zich heeft afgespeeld in hun woning. “Het kan toch niet dat hij werd neergestoken omwille van de job die hij uitoefent?”, vraagt de vrouw zich af.

“Normaal waren we daar die avond niet geweest.” Aan het woord is Nathalie Roose, de vrouw van Sven, de man die donderdagavond brutaal neergestoken werd door twee mannen in de gang van zijn woning in de Noord-Edestraat.

“Mijn schoondochter had me een bericht gestuurd met de vraag of ik al lege dozen had. We zitten volop in de verhuis en zondagavond zouden we voor het eerst in ons nieuwe huis slapen. Omdat er lege dozen op de zolder stonden, besloot ik die te gaan ophalen. Ik zou dat alleen doen, maar Sven wou meegaan.”

Nieuw huis

Samen met hun 15-jarige dochter, Luna, trokken Sven en Nathalie omstreeks 22 uur nog naar hun toekomstige woning. Amper 5 minuten nadat ze waren toegekomen ging de bel. “We hadden bij aankomst al twee mannen aan de overkant zien staan”, gaat het verder.

Moeder en dochter zijn nog steeds erg aangedaan door de feiten. © JR

“Een van hen droeg een witte trui en was struis gebouwd, de andere was kleiner. Toen de bel ging liep onze dochter naar beneden om de deur te openen, maar Sven, die al beneden was, was haar voor. Het waren die twee mannen die we eerder al hadden opgemerkt.”

“Ze vroegen aan Sven of het busje (met daarop het logo van Club Brugge, red.) die voor de deur geparkeerd stond, van hem was. Hij bevestigde en daarop zeiden ze hem dat er iets mis mee was. Sven vertrouwde het niet en zei hen dat hij het straks wel zou bekijken en wou daarop de deur sluiten.”

Dochter ziet alles gebeuren

Daarna brak de hel los in het huis. “Onze dochter, die ondertussen al beneden was, was getuige van het hele drama”, vervolgt Nathalie. “Zelf zat ik op dat moment op zolder. Die mannen duwden de deur open en duwden Sven naar binnen. Daarop zijn ze hem beginnen steken zonder aarzeling.”

“Hij werd gestoken in zijn kuit, nek, onder zijn oksel, in zijn buik… zeven keer in totaal. Toen ik hem hoorde roepen: ‘stop, stop’, ben ik naar beneden gelopen en ben beginnen roepen. Daarop zijn ze gevlucht.”

Later bleek dat de twee daders ook al aan de overkant en twee huizen verder waren gaan bellen met dezelfde vraag. Ze waren dus duidelijk op zoek naar de chauffeur van het busje van Club Brugge. Of dat effectief het motief is voor de steekpartij, is voorlopig nog steeds niet duidelijk.

Gestoken om te doden

“Ze hebben gestoken om te doden. Dat zeggen ook de dokters”, klinkt het. “Hij heeft zo zijn best gedaan om ons huisje in orde te maken en we keken er zo naar uit om te verhuizen. Voorlopig blijft de woning verzegeld en mogen we er niet in.”

“Normaal moeten we dinsdag onze sleutels van ons oude appartement afgeven, maar we hebben een week extra gekregen van de eigenaar.”

Leven gered met handdoeken

Sven vecht nog steeds voor zijn leven. “Zijn organen zijn geraakt. Zijn milt hebben ze moeten verwijderen. Ik hoop vooral dat hij erdoor komt. We zijn al zestien jaar samen en zijn best wel gelukkig.”

“Hoe we dit drama gaan verwerken? Laat ons vooral kijken hoe Sven eruit komt. Ik wil me vooral daarop concentreren. Vooral hebben we geen enkele zekerheid. Hij werd ondertussen al twee keer geopereerd. Ook voor Sven zal het tijd nodig hebben om dit drama te verwerken.”

“Door met handdoeken het bloeden te stelpen, heb ik waarschijnlijk zijn leven gered. De angst in zijn ogen, vlak nadat hij in elkaar zakte, staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand”, aldus Nathalie.

Daders op de vlucht

De daders zijn voorlopig nog steeds op de vlucht. In het belang van het onderzoek en in overleg met het parket wordt voorlopig geen commentaar gegeven op de feiten.