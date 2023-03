Marinier krijgt vier jaar met uitstel voor slagen aan toenmalige vriendin

Een 40-jarige man uit Blankenberge is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel voor slagen aan zijn toenmalige partner. Zij is door de slagen permanent arbeidsongeschikt verklaard.

In 2019 woonde marinier J.J. (40) in Brugge samen met M.T. Maar de toxische relatie ontaardde onder invloed van alcohol, cannabis of cocaïne vaak in slagen. Hij kreeg in eerste aanleg vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Maar het openbaar ministerie zag het liever anders. “Een toxische relatie is hier letterlijk te nemen. De rode draad is misbruik van middelen: drugs en drank.” De procureur-generaal vroeg daarom geen risico’s te nemen met J.J. die nu een nieuwe partner heeft. “Ik wil controle over hem, en de enige oplossing voor volledige controle is de gevangenis. Ik vind het risico te groot dat hij plots oncontroleerbaar wordt, ik wil geen nieuwe slachtoffers op mijn geweten hebben.” Hij vorderde daarom vier jaar effectief.

Vier jaar is overigens de minimumstraf voor partnergeweld met blijvende arbeidsongeschiktheid. J.J. vroeg echter een straf volledig met uitstel onder voorwaarden. “Elke voorwaarde die hem wordt opgelegd, zal hij naleven”, beloofde zijn advocaat. Het hof ging in op die vraag en veroordeelde J.J. tot vier jaar volledig met uitstel mits het naleven van voorwaarden, waaronder het drugsvrij blijven. Of de man nog kan aanblijven als militair in Zeebrugge is een andere vraag. Inmiddels is hij bij de marine van Zeebrugge geschorst in afwachting van een definitieve uitspraak. (OSM)