“Marginaal krapuul” krijgt strafvermindering voor hele reeks geweldplegingen in Bredene

Een 29-jarige man uit Bredene heeft in de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor een resem geweldplegingen. Eerder had hij bij verstek twee jaar cel gekregen, maar G.V. tekende verzet aan waardoor zijn zaak terug voorkwam.

Op 25 maart 2018 ging G.V. in Bredene een man te lijf die hem enkele pikante foto’s van zijn toenmalige vriendin had doorgestuurd. Een getuige die over het incident verklaringen had afgelegd bij de politie werd tot twee keer toe aangevallen door G.V., waarbij één keer met een stok.

Op 26 juli 2019 werden de vriendin en dochter van G.V. op een parking in Bredene bijna aangereden door een wagen. G.V., die in ontbloot bovenlijf kwam aangefietst, gaf de bestuurder zonder enige uitleg een vuistslag in het gezicht. Toen het slachtoffer probeerde te vluchten beschadigde G.V. ook nog zijn auto.

Een tiental dagen later gaf G.V. een slag aan een passant die een opmerking maakte over het feit dat hij al fietsend een joint aan het roken was. De Bredenaar liep eerder al vier correctionele veroordelingen op. “Dit is marginaal krapuul zonder enig verantwoordelijkheidsbesef”, besloot de procureur.

Bij de nieuwe behandeling van zijn zaak ontkende V. zijn betrokkenheid bij vier vechtpartijen, maar de rechter achtte hem opnieuw over de hele lijn schuldig. De straf werd wel herleid tot 120 uur werkstraf. Als V. die niet uitvoert, moet hij alsnog twee jaar brommen. (AFr)