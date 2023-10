Mannen raken zwaar slaags in café: “Hij lachte hem uit met overleden vriendin”

Twee mannen van 41 en 52 jaar uit Diksmuide moeten zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden voor wederzijds geweld in een café begin dit jaar. Daarbij liet vooral S.H. zich gaan en gaf G.V. verschillende klappen op het hoofd. “Hij had me net uitgelachen met mijn overleden vriendin”, klonk het.

De feiten deden zich voor op 23 februari in café Botanick aan het station van Diksmuide. De 41-jarige S.H. zat er al aan de toog al de 52-jarige G.V. binnenstapte. Beiden kennen elkaar al langer en komen op zijn zachtst gezegd niet goed overeen.

Klappen en stampen

“Daarom ging G.V ook wijselijk aan de andere kant zitten”, sprak de advocaat van G.V. “Maar S.H. kwam hem al snel opzoeken en begon de man uit te lachen met zijn overleden vriendin. Hij sneerde dat hij maar beter voor haar had moeten zorgen. Daarop maakte G.V. een armzwaai maar raakte niemand. S.H. daarentegen reageerde uitzinnig, werkte hem op de grond en bleef maar klappen en stampen geven op zijn hoofd. Hij verloor zelfs acht seconden het bewustzijn. Dat is allemaal duidelijk te zien op de camerabeelden. Wij vragen de vrijspraak.”

S.H. daagde niet op voor zijn proces. “Voor ons is het duidelijk wederzijds geweld tussen twee mannen met een lang strafblad”, sprak de procureur. “Dat van S.H. telt 27 veroordelingen, dat van G.V. 21.” Die eerste riskeert 12 maanden cel en 800 euro boete, G.V. acht maanden cel en 800 euro boete.” Vonnis op 10 november. (JH)