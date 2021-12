Man zwaar toegetakeld voor ogen van zesjarig dochtertje in Oostende: dader krijgt twee jaar cel

Een 24-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen feiten van zinloos geweld. Islam A. sloeg een man een neus- en kaakbeenbreuk voor de ogen van diens vrouw en zesjarig kind.

Op 17 april kreeg Islam A. het in de Sint-Paulusstraat in Oostende aan de stok met een man, aan het winkelen was met zijn vrouw en zesjarige dochtertje. Er ontstond een verhitte discussie waarop het gezin wegwandelde. Wat verderop gingen ze op een bankje zitten waarop A. plots weer opdook en het slachtoffer uit het niets aanviel. Hij sloeg de man voor de ogen van diens dochter en partner tegen de grond en schopte hem in het gezicht. Hierop wandelde A. doodleuk verder.

De gevolgen voor het slachtoffer waren niet min. De man liep een neus- en kaakbeenbreuk op en was twee weken arbeidsongeschikt. “Er moesten ook tanden worden getrokken waardoor hij een tijdlang enkel vloeibare voeding kon eten”, pleitte zijn advocate. “Hij heeft twee blijvende littekens in het gezicht. Ook voor zijn dochtertje was dit traumatisch. Ze zag haar papa liggen in een grote plas bloed.”

A., die in het verleden al twee keer veroordeeld werd voor slagen, kwam niet opdagen voor zijn proces. “Tijdens zijn verhoor verklaarde de beklaagde dat hij werd uitgedaagd”, zei de procureur. “Maar getuigen spreken dit tegen. Dit was zinloos geweld in de puurste zin.” Aan het slachtoffer en zijn gezin kende de rechter 4.357 euro schadevergoeding toe. (AFr)