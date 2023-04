Man zwaait met mes in Blankenbergse pizzeria maar wordt tegengehouden met barkruk: twaalf maanden cel

Een 31-jarige Irakees heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor een zware schermutseling in een Blankenbergse pizzeria.

Op 27 juli 2021 stapte Ahmed A. pizzeria Pizza Pronto in Blankenberge binnen. De Blankenbergenaar liep meteen achter de toonbank en begon een personeelslid de bedreigen. Wat de aanleiding juist was, is niet duidelijk maar A. greep naar een barkruk en probeerde die te gooien naar het slachtoffer. Maar een andere werknemer kwam tussenbeide en zette hem aan de deur.

A. liep naar zijn auto en keerde terug met een plooimes. Hij stapte opnieuw de pizzeria binnen en maakte met zijn mes hak- en steekbewegingen naar de man die hem aan de deur had gezet. Die kon de steken afweren met een houten barkruk en werkte de Irakees opnieuw buiten.

Toen de politie aankwam, was A. al gevlucht maar dankzij camerabeelden kon hij snel gevat worden. “Ik wou alleen een pizza kopen”, beweerde hij tijdens zijn verhoor. Voor zijn proces kwam A niet opdagen. Aan de slachtoffers moet hij in totaal 1.750 euro schadevergoeding betalen. (AFr)