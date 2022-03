Man zwaait dreigend met bolletjespistool vanuit wagen op E40 in Brugge: “Ik was een beetje dronken”

Een 41-jarige Roemeen uit Brussel heeft in de Brugse rechtbank acht maanden cel gekregen voor bedreigingen en verboden wapendracht.

In de nacht van 6 op 7 november vorig jaar volgde een 31-jarige man met zijn Audi A6 de autosnelweg E40 richting Oostende. Toen hij ter hoogte van Nevele een grijze Skoda met Nederlandse nummerplaat over de weg zag zwalpen verwittigde hij de politie. In Sint-Andries zag hij het voertuig opnieuw de snelweg oprijden. Hij haalde de Skoda in waarop die begon te bumperkleven. Op een bepaald moment kwam het voertuig naast de Audi rijden. Toen de bestuurder van de Audi een vragend gebaar maakte, stak de passagier van de Skoda zijn rechterarm uit het raam en richtte een wapen op het slachtoffer.

De politie kon de Skoda onderscheppen op de snelwegparking in Jabbeke. In de rechtervoordeur stak een zwart, plastic bolletjespistool. Mihai D. herinnerde zich naar eigen zeggen niet meer dat hij met het speelgoedwapen gezwaaid had. “Ik was een beetje dronken”, verklaarde de Roemeen. Maar het slachtoffer had alles gefilmd met zijn dashcam. Mihai D. kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)