Man wordt met date naar Brugs sportcentrum gelokt, maar daar wacht hem zware afranseling: “Voor hetzelfde geld stonden we voor assisen”

Hij hoopte op een date met een meisje uit Ichtegem, maar wat het slachtoffer wachtte in het Brugse sportcentrum Koude Keuken was een brutale afranseling. Ruim drie jaar later riskeren de daders tot twee jaar effectieve celstraf. “Dat zijn ex achter de feiten zat was heel pijnlijk om te horen”.

Op 3 juli 2020 werd het slachtoffer via Facebook gecontacteerd door L.M. (22). De jonge vrouw uit Ichtegem stuurde aan op een date en de twee spraken af in het sportcomplex Koude Keuken in Sint-Andries. Maar op het moment dat hij samen met het meisje op een bankje ging zitten, doken uit de struiken plots drie mannen op die zijn gezicht bewerkten met vuistslagen.

Het slachtoffer verloor even het bewustzijn, maar toen hij bijkwam kon hij naar zijn auto vluchten. Maar Bruggeling G.V. (29) sleurde hem terug uit de wagen en begon hem tegen het hoofd te schoppen. Het slachtoffer vluchtte vervolgens te voet weg en vond verderop hulp. “Mijn cliënt kwam weg met een neusbreuk en een hersenschudding”, pleitte meester Annelien Welvaert. “Maar voor hetzelfde geld stonden we nu voor assisen.”

Ex-vrouw

Onderzoek wees uit dat de daders opgejut werden door de ex-vrouw van het slachtoffer. Daags voor de feiten was het voormalige koppel voor de familierechtbank verschenen, waarna de vrouw aan enkele kennissen verteld had dat haar ex een flink pak rammel verdiende. “Dat zijn ex achter de feiten zat was voor mijn cliënt heel pijnlijk om te horen”, aldus meester Welvaert.

Het parket ziet G.V., die in het verleden al zes keer veroordeeld werd voor slagen, als aanstoker. Hij deelde ook de zwaarste slagen uit. “Hij was onder invloed van drugs en heeft zijn kop zot laten maken”, aldus advocaat Mathieu Langerock, die de rechtbank vroeg om rekening te houden met een eerder opgelegde celstraf van twee jaar voor feiten uit dezelfde periode.

Oostkampenaar D.D. (29) en Bruggeling R.V. (40) riskeren elk tien maanden cel voor hun aandeel in de afranseling. De jonge vrouw die het slachtoffer in de val lokte kijkt aan tegen tien maanden cel, eventueel met uitstel. “Ze kampte met een zware drugsverslaving en kan zich niets meer herinneren van de feiten”, aldus haar advocate. De Brugse rechtbank doet uitspraak 12 december. (AFr)