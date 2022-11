Man wordt door politie overmeesterd in Oostende nadat die zich verschanst met wapen in appartement

Het Prinses Stefanieplein in Oostende werd donderdagmiddag een tweetal uur afgesloten voor een politieactie. Een 29-jarige man onder invloed had zich verschanst in zijn appartement met een wapen. Hij werd uiteindelijk overmeesterd.

Speciale eenheden van de politie waren donderdagmiddag samen met de Lokale Politie van Oostende druk in de weer ter hoogte van het Prinses Stefanieplein, vlakbij het bekende Petit Paris. Kort na 15 uur was bij de politie een melding binnengekomen van een uit de hand gelopen geschil in de privésfeer. Een 29-jarige man onder invloed had zich verschanst in een appartement op het prinses Stefanieplein. De man zou daarbij ook een wapen in zijn bezit gehad hebben.

Overmeesterd

De veiligheidsdiensten namen geen enkel risico en stelden een perimeter in om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen. De Lokale Politie van Oostende kreeg de hulp van het Bijzonder Bijstandsteam van Politie Oostende en van de federale DSU.

Kort na 17.30 uur werd de verdachte uiteindelijk door de politie overmeesterd en geboeid. De perimeter kon dan ook worden opgegeven. Tijdens de politieactie mocht niemand zijn of haar appartement in of uit. Nadat de actie afgelopen was, mocht iedereen zich terug naar huis begeven. Finaal was het zogezegde wapen een vrij verkrijgbaar luchtdrukwapen dat zonder kennis moeilijk van echt te onderscheiden is. Niemand raakte bij het incident gewond en er vielen ook geen schoten.