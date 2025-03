Man wordt agressief wanneer politie rijbewijs wil intrekken na crash tegen appartementsgebouw: “Maar ik heb hun kinderen niet bedreigd”

Een 41-jarige man uit Zwevegem crashte met zijn wagen tegen de gevel van een appartementsgebouw en gedroeg zich achteraf weerspannig tegen de politie. Hij riskeert vier maanden cel en 1.200 euro boete. “Maar hun kinderen heb ik nooit bedreigd”, aldus de automobilist.

Op 6 maart vorig jaar botste de man tegen een nieuw appartementsgebouw langs de Kortrijksestraat in Zwevegem. Daarbij sneuvelden meerdere grote ramen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen maar toen ze wilden overgaan tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de chauffeur, ging hij door het lint.

“Hij maakte een gebaar met zijn vinger over zijn keel en bedreigde de kinderen van de agenten”, zei de procureur. “De beklaagde moest door zijn toegesnelde familie in bedwang gehouden worden. Hij werd al twee keer veroordeeld voor alcohol achter het stuur en een keer voor weerspannigheid.”

“Ik heb wel geroepen en slechte woorden gezegd door de stress”, zei de man zelf. “Maar een gebaar over mijn keel heb ik niet gemaakt en ik heb geen kinderen bedreigd.”

“Mijn cliënt is vrachtwagenchauffeur en riep onder meer dat zijn kinderen geen eten zouden hebben als ze zijn rijbewijs zouden afnemen”, zei zijn advocaat. “Hij heeft zelf al serieuze schade geleden. Zijn auto was totaal verloren en hij kocht die pas anderhalf jaar eerder met een lening op vijf jaar. Hij betaalt die nog steeds af. Er zal bovendien nog een vervolg komen in de politierechtbank.”

Vonnis op 24 maart.