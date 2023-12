Man wordt agressief op de bus en bijt politieagent

Een 29-jarige man uit Menen met ondanks zijn jonge leeftijd al dertien veroordelingen op zijn strafblad, riskeert opnieuw een jaar cel voor zwaar geweld tegen een buschauffeur en meerdere politieagenten. Ze werden geschopt, geslagen, bespuwd en zelfs gebeten.

De beklaagde K.L. was al zeer goed gekend bij de politie en het gerecht. “Sinds zijn meerderjarigheid liep hij minstens één veroordeling per jaar op”, merkte de procureur op.

Op 1 september dit jaar werd hij agressief op de bus. De chauffeur moest het ontgelden, net als een passagier die wou tussenkomen. De politie kwam ter plaatse maar K.L. was niet te kalmeren. “Ze moesten hem met vier man naar de combi begeleiden”, zei de advocaat van de agenten.

“Hij schopte, sloeg en spuwde een van mijn cliënten in het gezicht. Die kreeg wat speeksel binnen en wacht nog op een bloedonderzoek om te weten of hij geen ziektes opliep. Alle agenten liepen diverse verwondingen op. Een kreeg een kopstoot op zijn neus, die was gelukkig niet gebroken maar zijn gelaat had alle kleuren van de regenboog. Een andere liep een lelijke bijtwonde op.”

“In de combi stampte hij de schuifdeur los uit het voertuig, mijn cliënten moesten hem fysiek tegenhouden om te ontsnappen.”

Volgens de advocaat van K.L. is zijn alcoholprobleem de rode draad bij alle problemen. Hij vroeg om zijn cliënt daarvoor te laten opnemen. In het verleden kreeg L. al vaak voorwaarden opgelegd maar die schond hij telkens.

Vonnis op 17 januari. (JF)