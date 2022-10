Man wil vrijspraak na foltering rond uit de hand gelopen deal met valse merkkledij

Een 27-jarige Gentenaar vraagt in beroep een lagere straf voor een gewelddadige afpersing. Samen met een man uit Middelkerke folterde hij twee andere mannen onder invloed van drank en drugs.

De Gentenaar en zijn kompaan spraken op 7 juli 2021 af in een appartement aan de Leiekaai in Gent. Onder invloed van drank en drugs liep een deal over valse merkkledij uit de hand. De man en zijn 37-jarige vriend uit Middelkerke bonden de twee andere jongens vast met ducttape, deelden slagen uit en dreigden met een mes en een geweer. Bij een van de slachtoffer zou de Gentenaar de vingernagels hebben afgebrand met een aansteker. Er werd ook gedreigd met het uittrekken van tanden en het breken van knieën.

Zelf verklaarden ze nadien dat ze de film ‘Scarface’ wilden naspelen. Nadien volgde een doldwaze autorit op de R4. Toen bij de Gentenaar de stoppen doorsloegen, konden de slachtoffers ontsnappen. De Gentenaar kreeg zes jaar cel, maar vraagt in beroep een straf deels met uitstel. De kompaan uit Middelkerke werd geïnterneerd, maar hij vraagt de vrijspraak. “Hij werd verplicht te slaan. En wanneer hij te zacht sloeg, kreeg hij zelf slaag.” De man zelf gaf dat ook aan. “Ik werd zelf bedreigd en was in shock toen ik moest slaan. De eerste keer sloeg ik zelfs te zacht en kreeg ik zelf slaag. Ik heb constant ‘sorry’ tegen die mannen gezegd.” Uitspraak op 8 november. (OSM)