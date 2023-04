Man wil af van drie jaar effectief na wurgpoging op vrouw: “Alcohol is de duivel voor me”

Een 47-jarige man uit De Panne die een maand geleden drie jaar effectief kreeg omdat hij zijn vriendin voor de ogen van haar kinderen probeerde te wurgen, vroeg de rechter om hem alsnog voorwaarden op te leggen. “Ik was zwaar dronken. Alcohol is de duivel voor me. Daar wil ik aan werken”, sprak B.S.

Op 28 maart kreeg B.S. een effectieve celstraf van drie jaar opgelegd wegens poging tot doodslag. De man had verstek laten gaan op zijn proces omdat hij er niet van op de hoogte was. Vlak voor zijn vonnis uitgesproken werd daagde hij toch op bij de rechter waarna hij meteen verzet aantekende tegen de straf.

Zijn zaak kwam al opnieuw voor, nog voor de straf in uitvoering kon komen. Daarom zat B.S. nog niet in de cel. Hij kwam dit keer zelf uitleggen waarom hij op 21 januari in De Panne zijn vriendin bijna wurgde in de woning, voor de ogen van haar kinderen.

Dronken

De feiten gebeurden toen B.S. andermaal dronken in de zetel lag en zijn vriendin hem aansprak over een opname. Daarop kneep hij met beide handen haar keel dicht. “Eerlijk? Ik herinner me er niets meer van”, sprak B.S.

“Maar ze zullen zeker gebeurd zijn. Ik was zwaar dronken en alcohol is echt de duivel voor me. Ik weet dat het probleem alleen bij mij ligt. Mijn ex had niets misdaan. Ik heb die vrouw heel graag gezien en ben er triest voor dat alles voorbij is.”

“Ik wil mijn leven op het juiste spoor krijgen en pak mijn alcoholprobleem aan. Intussen neem ik antabuse in. Omdat er een tekort is in België rij ik er zelfs speciaal voor naar Nederland om niet zonder te zitten.”

De procureur was akkoord om de celstraf nu met uitstel onder voorwaarden te geven, waarbij B.S. ook een contactverbod moet naleven. Vonnis op 9 mei. (JH)