Man vrijgesproken voor aanval op trainer in kantine van KSV Bredene

Een Oostendenaar is in beroep vrijgesproken voor zijn aandeel in een zware knokpartij op een fuif.

In de nacht van 4 op 5 mei 2019 brak om 4 uur een massale knokpartij uit tijdens een fuif in de kantine van KSV Bredene. De politie snelde ter plaatse en vernam er van getuigen hoe Oostendenaars Sven A. (34) en Shane D. (32) trainer J.H. hadden geschopt en geslagen nadat ze eerst ook zijn schoonbroer op enkele vuistslagen hadden getrakteerd. J.H. hield aan de feiten een gebroken arm en neus over en was maandenlang arbeidsonbekwaam. Ook zijn partner en schoonbroer liepen verwondingen op.

A. en D. ontkenden de feiten met klem en stelden dat anderen de slagen toebrachten. Volgens de verdediging waren de twee immers nog voor de hel losbrak al naar huis vertrokken met een taxi. “De getuigen zijn allen vrienden en familie van de slachtoffers”, klonk het. “Zij zijn partijdig.” De rechter zag dat evenwel anders en veroordeelde ze beiden tot twee jaar cel, de helft met uitstel. Shane D. ging in beroep om opnieuw zijn onschuld uit te schreeuwen en ditmaal met succes. Hij werd door het hof van beroep in Gent vrijgesproken. (OSM)