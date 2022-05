Man vraagt vrijspraak voor poging doodslag, maar riskeert wel veroordeling voor ‘erg grote pepermolen’

Een 78-jarige Bruggeling van Nederlandse origine vraagt in beroep de vrijspraak. Hij zou een groepje luidruchtige jongelui proberen aan te rijden met zijn wagen, maar dat ontkent hij. Ook het openbaar ministerie gelooft hem. Alleen een erg grote pepermolen, zou hem wel eens een veroordeling kunnen opleveren.

In 2017 werd de woninggevel van C.V. (78) in de Langerei zwaar beschadigd door een vrachtwagen. Door een verzekeringskwestie sleept de zaak aan en staan er sindsdien hekkens om voetgangers te behoeden voor vallende brokstukken. Maar die hekkens werden steevast verplaatst en ondanks diverse klachten bij de politie vond C.V. geen gehoor. Zelfs toen hij op een keer de daders aanwees in café De Reisduif liet de politie het blauw-blauw.

Op 1 juli 2018 betrapte hij opnieuw een stelletje jongeren die zijn hekkens hadden verplaatst. C.V. sprong daarop in zijn auto, naar eigen zeggen om een foto van hen te maken als bewijsmateriaal. Maar volgens de jongeren achtervolgde hij hen en probeerde hij hen ook opzettelijk aan te rijden. Bij zijn arrestatie aan de Wijnzakstraat waarbij hij volgens de politie niet snel genoeg uit zijn wagen kroop, vond men bovendien een bijzonder grote pepermolen in de vorm van een honkbalknuppel.

C.V. kreeg in Brugge een jaar cel met uitstel voor poging tot doodslag, belaging en weerspannigheid. De rechter sprak hem enkel vrij voor de pepermolen, die hij niet beschouwde als een verboden wapen. Hij ging in beroep om de vrijspraak over de ganse lijn te vragen te vragen. Zijn advocaat vond opvallende steun bij de procureur-generaal. Zo acht die de poging doodslag niet bewezen.

Steun bij procureur-generaal

“Het is daar zo smal, dat je al je best moet doen en geluk hebben om er iemand niet aan te rijden. Ik vermoed dat hij met een hand aan het stuur met zijn andere hand een foto wou maken, en zo wat over de weg zwiepte en zo enkele ongelukkige bewegingen maakte. Maar of dat nu daadwerkelijk was om die jongeren te raken, lijkt me veel te ver gezocht.”

Ook de weerspannigheid acht de procureur-generaal niet bewezen. “Ik begrijp dat de man problemen heeft met het optreden van de politie rond zijn woning en bij de politie misschien als vervelend wordt gezien. Maar het is niet omdat de man figuurlijk zijn ruiten insloeg bij de politie, dat de politie zijn ruiten letterlijk moet inslaan. Omdat meneer niet tijdig uit zijn auto klom, heeft men de ruiten van zijn ingeklopt met een matrak en hem uit zijn wagen gesleurd. Dit lijkt me een overreactie van de politie.”

Over de belaging heeft hij zijn twijfels. “Die achtervolging door de stad, is dat belaging? Die jongeren hebben zelfs de politie niet gebeld en ik vermoed zelfs dat ze hem hebben uitgedaagd door zelf achter hem te lopen.”

Enkel over de pepermolen is hij stellig en vraagt daarvoor opschorting van straf voor de man. “Uw auto is geen foodtruck. Volgens mij lag dit in uw wagen om ermee te dreigen.” Dat ontkende de man zelf. Die lag er volgens hem nog in na een barbecue. “Een vriend van mij heeft eens met een kleine pepermolen een steekvlam van een barbecue gekregen en daarbij het leven gelaten. Vandaar dat ik een erg lange pepermolen gebruik.” Uitspraak op 8 juni. (OSM)