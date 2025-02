Man vraagt vrijspraak voor bedreigingen aan buurvrouw en schieten met loodjesgeweer

Een man uit Langemark-Poelkapelle moet zich voor de rechter van Ieper verantwoorden nadat hij een buurvrouw zou hebben bedreigd. Daarnaast zou hij iemand hebben beschoten met een loodsjesgeweer. “Nonsens”, reageert zijn advocaat. “Die man heeft nooit zo’n geweer in zijn bezit gehad.”

“Het moet echt kalm zijn op het parket, als men als dergelijke zaken voor de rechter brengt.” Meester Koen Bentein begrijpt niet dat een banale discussie tussen buren zoveel aandacht van het gerecht vraagt. De openbare aanklager op de rechtbank van Ieper is echter een andere mening toegedaan en vraagt een celstraf van zes maanden tegen een man die agressief deed tegen een buurvrouw. De procureur verdenkt de beklaagde er zelfs van te hebben geschoten met een loodjesgeweer en spreekt ook van doodsbedreigingen.

Maar wat is er nu precies gebeurd? Op een bepaald moment raakte de Langemark-Poelkapellenaar in discussie met een buurvrouw over post in het appartement waar hij woont. De man gaf toe dat hij op dat moment wat had gedronken en wellicht wat kordaat was, maar ook niet meer dan dat. Hij belde zelf de politie toen er plots enkele mensen aan zijn deur stonden die hem naar buiten wilden lokken. “Ondertussen is de ruzie bijgelegd en zeggen de betrokken partijen een goedendag tegen elkaar”, aldus meester Koen Bentein. “Het was in ieder geval niet de bedoeling om doodsbedreigingen te uiten.”

De beklaagde wordt ook verdacht van het schieten met een loodjesgeweer op een bezoeker. De politie deed een huiszoeking bij de man, maar vond geen wapen. Er werd daarbij ook gezocht naar schade aan de muur, omdat de man daarop zou hebben geschoten, maar er werd door de politie geen inslag vastgesteld. Ook bij een tweede huiszoeking werd geen loodsjesgeweer aangetroffen in de woning van de beklaagde, hoewel hij toen zei dat hij het wapen al lang had weggedaan. “Mijn cliënt wou toen een beetje stoer doen, hij heeft nooit een loodjesgeweer gehad”, aldus meester Bentein. Vonnis op 17 maart.