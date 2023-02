Man verwondt arts en steekt vriend in de borst in Sint-Jozefskliniek Izegem

Maandagnamiddag heeft een man in de Izegemse Sint-Jozefskliniek twee mensen met een lang steekmes verwond. Eerst raakte een spoedarts lichtgewond. Nadien stak de man zijn vriend in de borst, het slachtoffer raakte zwaargewond maar verkeert niet meer in levensgevaar.

Rond 16 uur stapten twee mannen de spoedafdeling van de Sint-Jozefskliniek in de Ommegangstraat binnen. Een van hen begeleidde een vriend die verward overkwam volgens het ziekenhuispersoneel. De urgentiearts besliste om de man naar een onderzoekslokaal te brengen.

Volgens bronnen in de Sint-Jozefskliniek moet de man zich plots bedreigd hebben gevoeld. Plots haalde hij een groot steekmes uit zijn broek en stak de spoedarts twee keer. Die kwam er gelukkig vanaf met oppervlakkige snijwonden.

Vriend zwaargewond

Nadien draaide de man zich om en stak hij zijn vriend recht in de borst. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. De dader zwaaide nadien met zijn mes in het rond. Het personeel stak zich daarom snel weg in een gesloten ruimte, terwijl ze wachtten op de gealarmeerde politiediensten.

De verdachte liep naar buiten en kon niet veel later opgepakt worden door de politie. Het parket van Kortrijk bevestigt de steekpartij en de arrestatie. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd en de man zal morgen waarschijnlijk voorgeleid worden. De vriend, die de man begeleidde, verkeert niet meer in levensgevaar.