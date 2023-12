Man verschanst zich in woning, maar geeft zich uiteindelijk over aan politie

Een gewapende man heeft zich ongeveer twee uur lang verschanst in de omgeving van de Stasegemstraat en de Vaartstraat in Kortrijk.

Volgens buurtbewoners snelde de politie rond 18 uur ter plaatse. De Stasegemsestraat en de Vaartstraat werden deels afgezet, ook bewoners konden even niet tot bij hun huis. De oorzaak van het incident zou een intrafamiliaal dispuut zijn waarbij de man zijn zus bedreigd had met een wapen en zich vervolgens verschanste in een woning.

Omwille van het wapenvertoon kwam het Tares-team van de politie ter plaatse. Er was echter geen sprake van een gijzeling en de situatie kon zonder slachtoffers ontmijnd worden. Rond 19.45 uur gaf de man zich over en kon de politie hem inrekenen.

Nadien leek de politie nog iets te zoeken op de bewonersparking tussen de Vaartstraat en de Veldstraat. Het is nog niet duidelijk of de man al gekend was bij het gerecht. (JF)