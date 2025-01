Man veroordeeld voor verkrachten hond buren die op reis waren: “Feiten getuigen van een perverse ingesteldheid”

Een koppel uit Tielt liet een oudere buurman in de zomer van 2023 passen op hun hond toen ze op reis waren. De baasjes merkten “raar gedrag” en controleerden camerabeelden bij het hok, die wezen op een verkrachting van de hond door de buurman. Hij is nu veroordeeld voor de feiten.

De Ieperse correctionele rechtbank veroordeelde maandag een man uit Tielt tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor een termijn van 3 jaar en een geldboete van 800 euro voor seksuele betrekkingen met een hond van zijn buren, die op het moment van de feiten op reis waren. De man blijkt een 75-jarige landbouwer op rust, die moeilijk te been zou zijn en nooit eerder in contact kwam met politie of justitie. Hij is gehuwd, vader van twee kinderen en intussen grootvader. In de zomer van 2023 ging hij passen op de hond, alpaca’s en kippen van zijn buren, een koppel dat op reis ging. In de rechtbank in Ieper betwistte hij de feiten waarvan z’n buren en het openbaar ministerie hem verdachten. Zijn advocaat pleitte “met volle overtuiging” voor de vrijspraak, maar op basis van camerabeelden bij het hok van de hond achtte de rechtbank de feiten bewezen.

Camerabeelden

“Het staat aan de hand van de camerabeelden van 24 juli 2023 met voldoende zekerheid vast dat de beklaagde op deze datum seksuele betrekkingen had met de hond”, luidt het vonnis. “De beklaagde haalde immers zijn geslachtsdeel uit zijn broek en bracht dit naar het geslachtsdeel toe van de hond, die van het vrouwelijke geslacht is, door de hond vast te nemen aan de achterpoten en meerdere stootbewegingen met de heupen uit te voeren. Het is duidelijk dat de beklaagde de hond met zijn geslachtsdeel heeft gepenetreerd of minstens de geslachtsdelen van zichzelf en de hond bij elkaar heeft gebracht en hierbij bewegingen van seksuele aard heeft uitgevoerd.”

Gesnuffel geslachtsdeel

“De verklaringen van de beklaagde dat hij de achterpoten van de hond vastnam om de hond weg te duwen of zodat de hond niet meer zou rondlopen van binnen naar buiten zijn compleet ongeloofwaardig en stroken niet met de bovenvermelde camerabeelden”, oordeelt de rechtbank. “Ook het gegeven dat de beklaagde moeilijk te been zou zijn geweest, hetgeen niet blijkt uit het geheel van de camerabeelden, en/of het gegeven dat de hond vaak snuffelde aan het geslachtsdeel van de beklaagde in de dagen voordien of nadien, doen geen afbreuk aan het voorgaande.”

Geen maximumstraf

“Deze straf is geen maximumstraf, maar anderzijds waren de feiten te zwaarwichtig om de gunst van de opschorting te verlenen”, zo duidt de rechtbank het vonnis. “Een gevangenisstraf met uitstel en een geldboete, teneinde de sanctie financieel tastbaar te maken, moet de beklaagde het ongeoorloofde karakter van de gepleegde feiten doen inzien. Het moet hem ook beletten om in de toekomst gelijkaardige of andere misdrijven te plegen.”

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met “het blanco strafverleden, de leeftijd en de socio-economische en familiale situatie van de beklaagde”, maar ook met “de ernst van de feiten, welke getuigen van een gebrek aan respect voor het welzijn en de gezondheid van dieren”. “De feiten getuigen ook van een perverse ingesteldheid, waarbij de beklaagde louter oog had voor zijn eigen lustbevrediging”, klinkt het nog bij de rechtbank.

Schadevergoeding

De rechtbank verklaarde de vordering tot schadevergoeding door de baasjes van de hond ontvankelijk en gegrond, en veroordeelde de man tot het betalen van een schadevergoeding van 1.250 euro. (TP)