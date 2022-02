Man vernielt grafkruisen en toont geslachtsdeel aan kloosterzusters in Tielt: “Ik haat christenen”

Een 26-jarige Afghaan riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel voor grafschennis, bedreigingen, smaad en weerspannigheid.

Tussen juli en oktober vorig jaar zorgde E.N. voor heel wat overlast in de omgeving van Tielt. Op een kerkhof vernielde hij vier kruisen en liet hij vervolgens voor de ogen van enkele kloosterzusters zijn broek zakken. In zwaar beschonken toestand maakte hij obscene gebaren. “Ik haat christenen. Ik vermoord ze”, verklaarde hij achteraf aan de politie, die evenmin gespaard bleef. Zo dreigde hij ermee een vrouwelijke agent te verkrachten en een mannelijke agent te onthoofden. In een bos in Tielt ging hij ook nog een vrouw te lijf en dreigde ermee haar te verkrachten. Verder stond hij ook nog met een namaakwapen te zwaaien aan het station in Deinze.

Begeleiding

“De beklaagde heeft geen enkel respect voor de Belgische normen en waarden en al zeker niet voor vrouwen”, stelde procureur Fauve Nowé. Volgens zijn advocaat voelt E.N. zich geviseerd door de politie. “En dat leidt tot frustratie”, pleitte Jean Marie de Meester. “Sinds de invasie van de Amerikanen in zijn land heeft hij een hekel aan christenen. Hij heeft begeleiding nodig.”

Dat drie agenten een morele schadevergoeding vroegen van 250 euro ging er bij de advocaat niet in. “Als je als agent niet tegen een stootje kan, moet je misschien een andere job zoeken. Een symbolische euro zou moeten volstaan”, pleitte hij, tot grote verontwaardiging bij de burgerlijke partijen. De uitspraak volgt op 8 maart. (AFr)