Man valt controleur Oostendse Haard aan: “Hij parkeerde fout en ik werd daarvoor beboet”

Een 25-jarige man uit Oostende heeft 18 maanden celstraf gekregen omdat hij een inspecteur van sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard had aangevallen en verwondde. “Ik verkropte het niet dat hij zomaar fout parkeerde op het gras en ik daar enkele dagen eerder voor beboet werd”, sprak G.D.

De feiten dateren van 1 april vorig jaar in de Stormvogelstraat in Oostende. Een inspecteur van De Oostendse Haard moest in de straat een inspectie uitvoeren op een elektrische installatie en parkeerde zijn wagen op een grasstrook. Dat had bewoner G.D. (25) vanuit zijn raam gezien.

“Hij stormde naar buiten en liep recht naar mijn cliënt toe”, sprak de advocaat van het slachtoffer. “Hij zei dat hij niet mocht parkeren op het gras en was kwaad. Maar die man was daar om zijn werk te doen en het zou hooguit tien minuten duren. Daarop dreigde G.D. ermee met een stokje zijn banden lek te steken. Voor hij het doorhad kreeg hij een slag en viel op de grond. Daar kreeg hij nog enkele trappen.”

De politie kon G.D. identificeren. Hij kreeg van de rechter 18 maanden cel maar liet verstek op zijn proces. Hij tekende nu verzet aan en zijn advocaat vond de opgelegde straf teveel. G.D. gaf meer uitleg. “Enkele dagen voordien stond mijn auto ook geparkeerd op dat gras en passeerde de politie. Ik kreeg meteen een boete opgelegd. Daarom was ik gefrustreerd toen bleek dat die man er wel zomaar mocht staan. Maar ik heb hem geen vuistslag gegeven zoals hij zegt. Wel een duw.”

De man werd eerder ook veroordeeld tot het betalen van 900 euro schadevergoeding. Vonnis op 29 juli. (JH)