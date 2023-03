Man uit Torhout met ellenlang strafblad takelt zwangere vriendin toe: twintig maanden cel

Een 27-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor partnergeweld en belaging. Zelfs toen ze zwanger was kreeg het slachtoffer slagen van G.C.

G.C. en het 27-jarige slachtoffer raakten begin 2019 verwikkeld in een toxische knipperlichtrelatie. Toen het slachtoffer enkele maanden zwanger was, werd ze op 13 juni 2021 in Brugge geschopt en geslagen door G.C. Een half jaar later kwam het opnieuw tot fysiek geweld en schopte G.C. zijn vriendin tegen de benen.

Belaging met valse profielen

In juli 2021 haalde G.C. via de bankapp van zijn vriendin 400 euro van haar rekening zonder dat hij daar de toestemming voor had. Vanaf september 2021 begon C. het slachtoffer ook te belagen via valse Facebook-profielen en anonieme oproepen of berichten. Hij vernielde ook de voordeur en slaapkamerdeur van haar toenmalige appartement in Damme. Die feiten bleken evenwel al verjaard.

26 veroordelingen

G.C. liep eerder al 26 veroordelingen op, onder meer voor intrafamiliaal geweld. Op 22 april 2020 kreeg hij voor het Gentse hof van beroep twintig maanden effectieve celstraf voor inbraken en diefstallen. (AFr)