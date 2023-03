Man uit Meulebeke slaat vrouw zo hard tegen boiler dat er een gaslek ontstaat

Een 33-jarige man uit Meulebeke riskeert twee jaar cel voor een ernstig geval van partnergeweld. Hij sloeg zijn vrouw tegen de boiler, waardoor een gasleiding brak en er een lek ontstond. Vervolgens draaide de man ook het gasfornuis open. “Hij had voor assisen kunnen staan”, zei de procureur.

In maart en september 2022 moest de politie al twee keer tussenbeide komen voor incidenten van partnergeweld. De vriendin van Bram V. liep heel wat blauwe plekken op en bij een van de incidenten raakte ook een agente gewond. V. kampte met een zware drugs- en alcoholverslaving.

Gasfornuis open

Op 13 december kreeg hij opnieuw ruzie met zijn vriendin over zijn druggebruik. Hij sleurde haar door het huis, bewerkte haar met zijn vuisten en sloeg haar tegen de boiler. Daardoor ontstond een gaslek. Daarbovenop draaide V. het gasfornuis open en versperde hij de brandweer de toegang toen ze opgeroepen werden voor het gaslek.

Drugs en alcohol

Volgens zijn advocaat ging V. door een moeilijke periode na een relatiebreuk. “In plaats van hulp te zoeken, heb ik me laten vangen aan drugs en alcohol. Ik begrijp niet hoe het zo ver is kunnen komen”, zei de man berouwvol in de rechtbank.

Het koppel is nog steeds samen. Vonnis op 13 maart. (JF)