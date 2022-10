Man uit Houthulst krijgt werkstraf na slag aan portier in Ieper

Een man uit Houthulst is door de rechter in Ieper veroordeeld na het uitdelen van een slag aan een portier van danscafé Riba in Ieper. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding op. “Ik haalde uit in een reflex.”

De Houthulstenaar werd er, toen hij in oktober vorig jaar het danscafé Riba in Ieper binnenging, door de portier op gewezen dat hij zijn pet moest afnemen. De man ging daarop naar buiten en kwam terug met een narrenhoed op zijn hoofd. Opnieuw kreeg hij van de portier te horen dat hij het hoofddeksel moest afdoen.

Speed

De buitenwipper kreeg daarop een slag in het gezicht. De dader nam de benen, maar de politie greep hem kort daarop in de kraag. De man bleek een kleine hoeveelheid speed bij zich te hebben.

Hij ontkende te hebben geslagen, maar camerabeelden en een politie-inspecteur die getuige was, spraken dat tegen. Het slachtoffer liep naast een wonde aan zijn oog een hersenschudding op. “Ik probeerde te gaan werken, maar had zware hoofdpijn”, aldus de portier.

Werkstraf en geldboete

De dader zei dat hij na het incident op zoek ging naar de portier om zich te excuseren. Hij vond het slachtoffer niet en excuseerde zich wel op de rechtbank. Wel voegde hij daaraan toe dat de buitenwipper grijnsde in zijn gezicht op het moment van de feiten.

“Ik haalde uit in een reflex en werd daarop geslagen en geschopt door vijf of zes mensen die bij de portier waren”, zei de beklaagde, die zijn spijt uitdrukte. De rechter legde de man een werkstraf van 90 uren op en een geldboete van 8.000 euro, grotendeels met uitstel.