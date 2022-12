Man uit Houthulst die ex neerstak op tweede kerstdag krijgt zwaardere straf

De rechtbank van Ieper velde donderdag het vonnis in de zaak van de passionele steekpartij op tweede kerstdag in Houthulst vorig jaar. De rechter milderde de aantijgingen tegen de man, die zijn ex in de borst stak “met het scherpste mes in de keuken”. En toch kreeg hij een zwaardere celstraf dan de 18 maand, die hem eerst boven het hoofd hing.

Was er de intentie om te doden? Over die vraag boog de rechtbank van Ieper zich, een jaar na een dramatische tweede kerstdag in Houthulst. Een zoveelste gewelddadige ruzie tussen een man en vrouw, die een turbulente relatie hadden, ontspoorde plots tot een steekincident.

4 centimeter diep

“Hij nam het scherpste mes in de keuken, liep per direct naar zijn partner, hield het even tegen haar borst terwijl hij diep in haar ogen keek, en stak dan heel langzaam tot 4,2 centimeter diep”, aldus de advocate van de vrouw.

Poging doodslag, vond de procureur: “Hij stak haar niet in een opwelling en de wonde sprak voor zich. Door de steekpartij kwamen vitale organen, zoals longen en hart, zeker in gevaar. De vrouw hield er een klaplong aan over, waardoor ze werkonbekwaam was. Ze ervaart soms nog ongecontroleerde spiercontracties op die plek. De man had duidelijk de intentie om te doden.”

Niet zo, zei z’n raadsman: “Als hij wou doden, stak hij meerdere malen. En bij het zicht van de eerste druppel bloed werd de politie opgebeld. Dat was niet de handelwijze van iemand, die wou doden.”

24 maanden

De rechtbank volgde uiteindelijk de stelling van de raadsman en herkwalificeerde de tenlastelegging van ‘poging doodslag’ tot ‘opzettelijke slagen en verwondingen’. Maar dat leidde niet tot een mildere celstraf, integendeel: de procureur vroeg 18 maand met uitstel, de rechter gaf 24 maand, waarvan de helft met uitstel. Daarbovenop moet de man een boete betalen van 800 euro, en een schadevergoeding van 9.028 euro aan zijn ex.

Ook de vrouw gaat niet vrijuit. “Vlak voor de steekpartij met het koksmes door de man, nam zij het heft in eigen handen. Om haar vraag aan de man om de woning te verlaten kracht bij te zetten, nam ze een broodmes. Geen wijze handeling”, zei de procureur daarover.

De rechtbank veroordeelde haar tot een celstraf van vijf maand met uitstel, een maand minder dan de gevraagde zes maand. (TP)