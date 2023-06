Man uit Dentergem slaat gerechtsdeurwaarder neusbreuk omdat hij zijn wagen aan komt slaan voor onbetaalde ziekenhuisfactuur

Een 44-jarige man uit Dentergem heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor slagen aan een gerechtsdeurwaarder. K.J. moet onder meer zijn agressieprobleem aanpakken.

Op 6 december 2021 belde het slachtoffer samen met zijn getuige aan bij K.J. in Dentergem. Ze kwamen beslag leggen op zijn wagen omdat hij een ziekenhuisfactuur niet betaald had. Toen K.J. de deur opende sloeg hij de map van de deurwaarder uit zijn handen en gaf hem twee vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer vluchtte naar zijn wagen waarop K.J. een klinker opraapte en de getuige met de dood bedreigde.

De deurwaarder stapte terug uit zijn wagen en probeerde K.J. te kalmeren. Maar die gaf hem nogmaals twee vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer hield daar onder meer een neusbreuk aan over. Toen de politie arriveerde wilden de buren geen verklaring afleggen. De hele straat bleek in angst te leven voor de beklaagde.

K.J. beweerde aanvankelijk dat de deurwaarder hem had uitgedaagd en dat hij zélf met zijn map had geslagen. De map zou vervolgens tegen zijn eigen neus terecht zijn gekomen. De getuige sprak die versie evenwel tegen en op zijn proces gaf K.J. de feiten toe. Hij bood zijn excuses aan en toonde zich bereid om aan zijn agressieprobleem te werken. De man liep sinds 1999 al twaalf veroordelingen op, waarvan vijf voor slagen.

Aan de deurwaarder kende de rechtbank 2.059 euro schadevergoeding toe. (AFr)